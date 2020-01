Jūras spēku dižmatrozis Sendijs no trases noceļ divus dzērājšoferus

Pirmais gadījums notika oktobra beigās. Braucot uz dienesta vietu Bolderājā pa Kleistu ielu, kāda automašīna no sānielas izgrieza Sendija spēkratam tieši priekšā, un viņam tikai par mata tiesu izdevās izvairīties no sadursmes. Braucējs uz to nekā nav reaģējis un vienkārši turpinājis ceļu.

Seko un sazinās ar policiju

“Braucu aiz viņa un tad pamanīju, ka automašīnas gaita ir visai nedroša un pavisam īsā posmā tā trīs reizes iebrauc pretējā joslā. Vienā vietā man pat nācās ar skaņas signālu brīdināt pretim braucošo autobusu, un tad sapratu, ka nav labi,” sarunā ar "Kas Jauns Avīzi" atceras Sendijs.

Viņš piezvanīja pašvaldības policijai, informēja par notiekošo un turpināja sekot pārkāpējam ar ieslēgtu video reģistratoru: “Sāku jau domāt, vai, piespiežot pie apmales, nevajadzētu apturēt braucēju pašam, bet tas tomēr būtu risks apskādēt arī savu auto.”

Par laimi, drīz auto iegriezās kādā sānieliņā, iebrauca teritorijā pie privātmājas un apstājās, bet Sendijs tūlīt bija klāt un neļāva šoferim izkāpt. Visai ātri ieradās arī policisti, ar kuriem jūrnieks visu laiku sazinājās, un uzreiz konstatēja, ka autovadītājs patiešām ir piedzēries.

Pārdzēries šoferis ceļā uz Jūrmalu

Otrs gadījums piedzīvots decembra vidū Ulmaņa gatvē – Sendija acu priekšā no brauktuves noslīdēja kravas busiņš, kas pirms tam nekādas nedrošas braukšanas pazīmes nebija izrādījis.

“Apturēju auto ar domu, ka varbūt cilvēkam vajadzīga palīdzība, bet, pieejot pie busiņa, sapratu, vadītājs ir pamatīgi piedzēries. Pajautāju, kur viņš dodas, un šis braši atbildēja, ka uz Jūrmalu,” Sendijs nodemonstrē arī video, kas liecina, ka vīrs pie stūres bijis tādā reibumā, ka nav saprotams, kā viņš vispār spējis ierāpties kabīnē un kā tik tālu ticis.

“Zvanīju policijai – vīrs gan sāka kļūt agresīvs, bet variantu nebija. Ja viņš būtu ticis līdz Jūrmalas šosejai, bail pat iedomāties, kā tas varētu beigties,” piebilst Sendijs.

Ar pieredzi un atbildību

Sendijs pirms dienesta flotē trīs gadus strādājis pašvaldības policijā. Vai tā ir bijusī pieredze, kas neliek mieru? Sendijs to noraida, sakot, ka speciāli nebraukā un nemeklē šādas situācijas, taču viņam nav vienalga, kas notiek tepat mums līdzās, it sevišķi, ja apdraudēta sabiedrība.

Protams, policijas darbā gūtā pieredze dod drošības izjūtu, turklāt Sendijs dienē Jūras spēku Incidentu nodaļā, kas paredz visai dažādu sagatavotību. Dienests šajā nodaļā paredz arī iereibušu kuģu un citu peldlīdzekļu vadītāju aizturēšanu, to gan darīt pagaidām nav vajadzējis.

Jābūt piesardzīgiem

Jautāts, vai citiem bez līdzīgas pieredzes viņš ieteiktu rīkoties tāpat, Sendijs saka: “Līdz zināmam brīdim to var darīt, piemēram, informējot policiju un izsekojot pārkāpēju, taču, ja cilvēks nav par sevi ļoti pārliecināts, iet pie automašīnas gan nevajadzētu.

Es tomēr esmu sagatavots un, pirms ko tādu darīt, izpētu situāciju. Autovadītāji ir dažādi, daudzi auto salonos glabā dažādus aukstos ieročus un sevišķi dzērumā var būt agresīvi. Man pašam pašvaldības policijā bija situācija, kad dzērājšoferi nostādījām pie automašīnas, bet viņš pēkšņi no kabatas izvilka pamatīgu virtuves nazi, un man tas beidzās ar sagrieztu roku.”

Sendijs tomēr aicina nebūt vienaldzīgiem arī citos gadījumos, jo pajautāt kādam, vai nav vajadzīga palīdzība, neprasa daudz laika – tikai dažas sekundes, bet paiešana garām var beigties bēdīgi.

Starp citu, Sendijs savulaik trīs gadus pavadījis Īrijā, taču tur sapratis, ka dzīvot un veidot ģimeni viņš tomēr grib Latvijā. Un labi, ka tā – nu viņu mājās no dienesta gaida dzīvesbiedre un meitiņa, bet Latvijā ir par vienu labu cilvēku vairāk.