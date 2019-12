Darbu "Valsts nekustamo īpašumu" valdē atstājusi Sigita Janvāre

Jau vēstīts, ka 8. novembrī, nokrītot no Finanšu ministrijas jumta, bojā gāja viens no objektā strādājošajiem. Pēc šī traģiskā notikuma no VNĪ padomes priekšēdētāja amata atkāpās Mārtiņš Bičevksis, atkāpies arī padomes loceklis Ansis Grasmanis.

Janvāre atstājusi darbu kompānijā no piektdienas, 27.decembra, pēc vairāk nekā divu gadu darba. Pēc kompānijā skaidrotā, Janvāre nolēmusi pieņemt jaunus profesionālos izaicinājumus.

Savukārt Valkers valdes locekļa amatā iecelts uz laiku, līdz atbilstoši normatīvos noteiktajā kārtībā tiks iecelts jauns VNĪ valdes loceklis.

VNĪ valdē Valkera atbildība būs informācijas tehnoloģiju, informācijas sistēmu un digitalizācijas, kā arī juridisko un iepirkumu jomu pārraudzība. Valkers kompānijā strādā kopš 2006.gada.

Kompānijā norādīja, ka VNĪ padome izteikusi pateicību Janvārei par paveikto darbu un sasniegtajiem rezultātiem, īpaši uzsverot viņas ieguldījumu VNĪ procesu digitalizācijā, tostarp elektronisko iepirkumu sistēmas un nekustamā īpašuma elektronisko izsoļu ieviešanā, būvniecības procesu digitalizācijā un būves informācijas modelēšanas (BIM) ieviešanā.

VNĪ atzīmēja, ka Janvāres vadībā VNĪ uzlaboti klientu apkalpošanas un pārvaldības procesi, izstrādāta un sākta ieviest IT stratēģija, arvien plašāk izmantoti digitālie risinājumi, kā arī veicināta inovāciju kultūras attīstība valsts kapitālsabiedrībā, izstrādāti priekšlikumi normatīvu pilnveidei publisko iepirkumu jomā, notikusi VNĪ neraksturīgo funkciju nodošana ārpakalpojumā (arhīva, transporta, uzkopšanas pakalpojumi), kā arī sākta uz klientiem vērstas personāla attīstības un motivācijas sistēmas attīstība.

VNĪ valdē patlaban strādā Andris Vārna, Jānis Ivanovskis-Pigits un Valkers.

Plānots, ka 6.janvārī darbu VNĪ valdē sāks jaunapstiprinātais valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Paredzēts, ka janvārī tiks izsludināts konkurss valdes locekļa vakancei, kura atbildībā būs attīstības projektu jautājumi.

VNĪ padomē patlaban strādā tikai padomes priekšsēdētāja vietniece Inta Komisare.

Valdei noteiktās padomes prioritātes ir nemainīgas - VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2022.gadam ieviešanas turpināšana, tajā skaitā mūsdienīgas un uz klientu orientētas darba vides veidošana valsts pārvaldē, digitālie un inovatīvie risinājumi nekustamo īpašumu jomā publiskajā sektorā. Uzņēmuma operatīvā darbība rit netraucēti, procesu pilnveidošana turpinās saskaņā ar uzņēmuma stratēģijā plānoto.

VNĪ pašlaik īsteno 85 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1200 ēkām 1,1 miljona kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. VNĪ dibināta 1996.gadā, tās 100% akcionārs ir Finanšu ministrija.