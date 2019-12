"Attīstībai/Par!" pieteiktais Rīgas mēra kandidāts Staķis savām partijām kopumā ziedojis 37 000 eiro

Staķis pirmo reizi politiskajiem spēkiem ziedojis 2004.gadā, toreiz pārskaitot Zaļo un Zemnieku savienībai 300 latus.

Laikā no 2004.gada līdz 2018.gadam viņš ziedojumus partijām nav veicis.

Kopš 2018.gada maija līdz šī gada oktobrim viņš apvienībai "Attīstībai/Par!" un partijai "Kustība Par!" kopumā atvēlējis 37 410 eiro. Papildus viņš mantā vai pakalpojumā atvēlējis 96 eiro.

Staķis pērn par darbu Saeimā saņēmis 5520 eiro, dividendēs no uzņēmuma "Innocent coffee masters" viņš ieguvis 2000 eiro, bet dividendēs no uzņēmuma "Innocent PRO" - 5500 eiro, liecina viņa valsts amatpersonas pagājušā gada deklarācija. Šie ienākumi ir tikai par 2018. gada astoņām nedēļām, proti, no amatā stāšanās brīža 6.novembrī līdz gada beigām, nevis par visu gadu.

Staķis deklarācijā norādījis, ka viņam pieder kapitāldaļas uzņēmumos "Innocent coffee masters", "Innocent PRO" un "Innocent".

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Innocent" Staķim pieder pilnībā un šis uzņēmums pērn apgrozīja 38 255 eiro, bet strādāja ar 7719 eiro peļņu.

"Innocent coffee masters" vienīgā valdes locekle ir Staķa sieva, un šis uzņēmums pieder SIA "Vending Investments", kurā Staķis ir viens no īpašniekiem. "Innocent coffee masters" pērn apgrozīja 675 902 eiro, un tā peļņa bija 12 534 eiro.

"Vending Investments" ir īpašnieks arī kafijas izplatītājam "Innocent PRO", kurš pērn apgrozīja 1 708 101 eiro un strādāja ar 124 459 eiro peļņu.

Staķis patlaban ir arī Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs.