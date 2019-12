Liepiņa norādīja, ka viņas atbrīvošana no amata neesot nekāds pārsteigums, jo koalīcija viņu esot vēlējusies noņemt no amata jau no brīža, kad deputāte aizgājusi no "KPV LV" frakcijas un partijas. Līdz ar to valdošie politiķi rīkojas nevis pēc kādiem oficiāliem noteikumiem, bet gan pēc kādiem "nerakstītiem likumiem", jo nekur nav noteikts, ka pie frakcijām nepiederošie deputāti nevarētu vadīt Saeimas komisiju, uzskata politiķe.

Viņasprāt, netiekot ievērots "KPV LV" priekšvēlēšanu solījums, ka Pieprasījumu komisiju kā parlamentārās uzraudzības veicēju būtu jāvada opozīcijas pārstāvim. Opozīcijas deputātiem tas ir īpaši nozīmīgi, ņemot vērā, ka viņi nav pārstāvēti koalīcijas sanāksmēs un pie frakcijām nepiederošie deputāti ir ierobežoti vēl vairāk, jo viņiem nav tādu garantiju uz vietām atsevišķās komisijās, kā frakciju deputātiem, norādīja Liepiņa.

Politiķe arī aicināja atcerēties, ka vairāki pie frakcijām nepiederošie deputāti Saeimas vēlēšanās esot saņēmuši lielāku vēlētāju balsu skaitu nekā laba daļa no koalīcijas deputātiem. Taču vēlētāju vērtējums, viņasprāt, netiek respektēts un ir izveidota sistēma, lai pie frakcijām nepiederošos deputātus izspiestu no lēmumu pieņemšanas, kā tas esot noticis arī starptautiska līmeņa delegācijās.

Deputāte sacīja, ka viņai personīgi nav iebildumu pret jauno Pieprasījumu komisijas vadītāju, parlamentārieti Ivaru Pugu (KPV LV), taču, viņasprāt, viņš šajā amatā ievēlēts aiz pateicības par atbalstu balsojumos par koalīcijai izdevīgu politiku.

Kā ziņots, Pieprasījumu komisijas sēdē 18.decembrī no komisijas priekšsēdētājas amata tika atcelta deputāte Linda Liepiņa, un par jauno vadītāju ievēlēts parlamentārietis Puga.

Rosinājumu atbrīvot Liepiņu no amata koalīcijas pārstāvji iesniedza īsi pirms Līgo svētkiem jūnijā. Tomēr kvoruma trūkuma, nepietiekamā balsu skaita vai citu iemeslu dēļ attiecīgā jautājuma izlemšana iepriekš nebija noslēgusies.