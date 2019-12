Ministru kabineta rīkojuma projekts sagatavots, lai AM atļautu pārņemt no Skrundas novada pašvaldības valsts īpašumā AM valdījumā bijušās pamatskolas ēku un tai pieguļošos nekustamos īpašumus. Kopumā plānots pārņemt sešas būves un 6,4 hektārus lielu zemes vienību Liepu ielā 7.

Patlaban valdības rīkojuma projekts izskatīts valsts sekretāru sanāksmē.

Jau ziņots, ka bijušajā Rudbāržu muižas ēkā plānots izvietot Rudbāržu Militāro kadetu skolu. Rudbāržu muižas ēkā daudzus gadus darbojās Oskara Kalpaka vārdā nosaukta pamatskola, vēlāk sākumskola, kura gan pērn tika slēgta. Patlaban ēkā izvietojusies Jaunsardzes centra struktūrvienība.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) nesen intervijā aģentūrai LETA teica, ka kadetu skolā pirmo kursantu klasi varētu izveidot 2021.gada septembrī un pirmajā iesaukumā tiktu uzņemti līdz 50 jaunieši. Nākotnē optimāli skolā mācītos aptuveni 200 kadetu.

Tā būs Baltijā pirmā kadetu skola.

Šādas skolas dibināšana ļaušot nākotnē sagatavot labus speciālistus virsnieku korpusam, Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skolai un kopumā bruņotajiem spēkiem. Tāpat šādas skolas dibināšana būs ieguldījums kopējai izglītības sistēmai, jo jauniešiem tiks dotas labas un kvalitatīvas karjeras iespējas.

Rudbārži ģeogrāfiski izvēlēti, jo turpat netālu, Skrundas tuvumā, ir armijas poligons, kuru varēs izmantot kadetu apmācībai. Tāpat šīs vietas izvēlei ir arī simboliska nozīme, jo no Rudbāržu muižas 1919.gada 3.martā sākās Latvijas atbrīvošana pulkveža Oskara Kalpaka vadībā.

Plānots, ka skolas komandantam jābūt virsniekam vismaz pulkvežleitnanta līmenī, savukārt mācību priekšmetu pasniegšanā būs jāpiesaista ne tikai virsnieki, bet arī civilie pedagogi.

Tāpat plānots, ka skolā uzsvars tiks likts uz eksaktajām zināšanām - matemātiku, fiziku un ķīmiju, jo nākotnes armijā arvien vairāk tiks izmantotas modernās tehnoloģijas. Skolas beidzēji varēs iestāties Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kur viņiem pirmais mācību gads jau būs ieskaitīts. Tāpat viņi pēc skolas beigšanas varēs kļūt par profesionālā dienesta instruktoriem.

Skolas beigšana nenozīmēs, ka automātiski jāslēdz profesionālā dienesta līgums. Ja skolas absolventi neizvēlēsies dienestu armijā, viņi būs sagatavoti savā specialitātē un varēs strādāt civilajā jomā, piebilda ministrs.