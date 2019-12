Laucienes pansionāts atrodas nomaļus no novada centra Talsiem. Šajā pansionātā mīt 201 cilvēks, liela daļa no viņiem ir guloši. Puse iemītnieku nāk no Talsu novada, atlikusī puse - no citiem novadiem.

Pansionāts "Lauciene" jau iepriekš vairākkārt nonācis atbildīgo dienestu redzeslokā saistībā ar pārkāpumiem aprūpē. Piemēram, šī gada sākumā kāda sieviete sūdzējās, ka viņas māte "Laucienē" gulējusi pati savās fekālijās ilgu laiku. Bet tad sekoja ziņas par diviem nāves gadījumiem.

Aprīlī netālajā ūdenskrātuvē noslīkusi kāda pansionāta iemītniece, bet šovasar jūnijā pansionātā mirusi sieviete, kuras miršanas apliecībā rakstīts, ka tā bijusi bada nāve jeb nomiršana no nepilnvērtīga uztura, ziņo "Panorāma". Pansionāta direktora pienākumu izpildītāja Ilze Rūsiņa sarunā ar LTV skaidro, ka pirmās kundzes noslīkšanas apstākļus, visticamāk, neizdosies noskaidrot, taču attiecībā uz otro nāvi Rūsiņa saka: "Tajā laikā nebija pietiekams skaits darbinieku. Pansionātā ir trīs stāvi un bijuši divi darbinieki uz katru stāvu. Nu, cilvēciskais faktors," teic Rūsiņa.

Uz 201 aprūpējamo vienā maiņā strādā 21 darbinieks. Rūsiņa teic, ka, iespējams, bada nāvē mirušās sievietes nāves apstākļi joprojām tiek skaidroti. Līdzšinējā "Laucienes" direktore Dace Upleja oktobrī iesniegusi atlūgumu un no darba aizgājusi. Vairāk par radušos situāciju pansionātā "Lauciene" skaties LTV sagatavotajā sižetā!

