Jau vēstīts, ka 30.augustā Batņa izturēja uzticības balsojumu domē, kas tika rosināts, atsevišķiem deputātiem satraucoties, vai viņš spēs savienot vicemēra amatu ar Ādažu vidusskolas direktora pienākumiem. Tolaik Batņa skaidroja, ka atsevišķu deputātu izteiktajām bažām pagaidām nav pamata, jo pirms vēl nav pilnvērtīgi sākti pildīt jauniegūtā amata pienākumi ir pāragri spriest un apšaubīt amatu savienošanas iespēju.

Nu jau par vakantu kļuvušajai vicemēra vietai tika izvirzīti divi kandidāti - vien šodien par deputātu kļuvušais un nu jau bijušais pašvaldības izpilddirektors Martinsons un Juris Saratovs (JV).

Mariss Martinsons (Foto: LETA)

Par Saratovu trešdien notikušajā domes ārkārtas sēdē nobalsoja pieci deputāti, savukārt par Martinsonu desmit deputāti, līdz ar to par vicemēru tika ievēlēts viņš.

Domes sēde gan sākās ar deputātes Zanes Bēķes (LZS) paziņojumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Viņa savu lēmumu pamatoja ar pieaugošo slodzi un daudziem sabiedriskiem pienākumiem dažādos izglītības un skolu projektos.

Atbilstoši pašvaldību vēlēšanu rezultātiem, nākamais par deputātu varēja kļūt Rūdolfs Peslaks, kurš atteicās no šī piedāvājuma. Tāpat no tā atteicās viņam sekojošais Jānis Rudzītis. Tādējādi iespēju kļūt par deputātu ieguva Martinsons, to arī akceptējot.

Vienlaikus, tā kā likumā "Par pašvaldībām" noteikti liegumu pašvaldības domes deputātam ieņemt izpilddirektora amatu, dome lēma Martinsonu atbrīvot no izpilddirektora amata.

Tāpat Martinsons tika ievēlēts Sociālo jautājumu un Izglītības, kultūras un sporta komiteju sastāvā.

Domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš (LZP) sēdē pateicās deputātei Bēķei par ieguldīto darbu, atzīstot, ka viņa godprātīgi pildījusi deputātes pienākumus.