Lēmumi par to, kādas izmaiņas atbalstītas, bet – kādas nē, tiks pieņemtas koalīcijas darba grupā aiz slēgtām durvīm. Par to pirmdien sašutumu neslēpa opozīcija.

Kas attiecas uz plānotajām izmaiņām, tad tikšot runāts par “visu lauku”, pārskatot pilnīgi visus esošos nodokļus. Plašo vērienu politiķi pamato ar to, ka izmaiņas palikšot spēkā nākamos četrus gadus. Viens no priekšlikumiem ir labot iepriekšējas reformas kļūdas, piemēram, atsakoties no grūti administrējamā diferencētā neapliekamā minimuma.

Premjera pārstāvētā “Jaunā Vienotība” rosinās izvērtēt, vai un kādā veidā saglabājami tā sauktie mazie nodokļu režīmi, kuros par darbiniekiem netiek maksāts pilns sociālais nodoklis. Arī “Attīstībai/Par” uzskata, ka nodokļu ieņēmumiem būtu jāpieaug, tikmēr citas partijas par nodokļu celšanu runā negribīgi.

“Lai varētu normāli finansēt, ir jāieņem normālus līdzekļus. Lai ieņemtu normālus līdzekļus, ir nepieciešams vai nu labāk iekasēt, vai ieviest citādāku nodokļu politiku,” atzina Saeimas budžeta komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars.

Saskaņā ar plānu, nodokļu reformu jāizstrādā līdz nākamā gada aprīlim, savukārt tā spēkā stāsies no 2021. gada.