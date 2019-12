Gudra piegādes ķēde no ražošanas līdz pārdošanai

Kā pirmā konferencē uzstājās SAP Nordic vecākā risinājumu konsultante loģistikā un ražošanā Hanne Šulca Andersena (Hanne Schultz Andersen), kas iepazīstina ar ceturto industriālo revolūciju jeb Industriju 4.0 un to, kādas pārmaiņas tā atnes uzņēmumiem. Viņa norāda, ka Industrija 4.0 ienes pārmaiņas ne vien uzņēmumā, kurā tiek ieviestas tehnoloģijas, bet tā attiecas arī uz klientiem un citām iesaistītajām pusēm. H. Šulca Andersena dalās ar vairākiem piemēriem, kā ceturtā industriālā revolūcija maina ne vien piegādes ķēdes posmus, bet arī to, kā tā transformē līdz šim pastāvošās attiecības un komunikāciju ar klientiem.

Kā veicināt klientu lojalitāti un atkārtotus pirkumus, izmantojot e-pastu, atklāj Mailigen klientu veiksmes menedžeris Gints Branks. Biznesā daudzi uzņēmumi fokusējas uz pirmo komunikācijas ķēdes posmu – iegūt apmeklētāju un pirmā pirkuma veikšanu. Taču ar to lielākoties arī pārtrūkst uzņēmuma komunikācija ar klientu. Viņš norāda, ka ilgtermiņa biznesā komunikācijas ķēdei vajadzētu būt plašākai, lai klients justos aprūpēts un svarīgs. To panākt var ar 1:1 automatizāciju - konkrētam klientam tiek sniegta konkrēta ziņa. Tā ir vairāku komunikācijas kanālu izmantošana, lai konkrētam klientam piegādātu ziņu īstajā brīdī.

Par to, kā klientus izpētīt rūpīgi, iegūstot maksimāli daudz vērtīgas informācijas, kas, iespējams, var paglābt no ievērojamiem zaudējumiem, stāsta Lursoft pārdošanas vadītāja Līga Lūse-Zambare. Viņa norāda: “Mēs esam ļoti izlutināti ar datu pieejamību, salīdzinot ar ārvalstīm”, uzsverot, ka citviet vērtīgu un vajadzībām atbilstošu informāciju par interesējošu uzņēmumu iegūt ir grūti. Viņa uzskata, ka pirms veikt padziļinātu klientu izpēti, vispirms jāsaprot, kas ir mūsu klients, kāds ir tā pārstāvētā uzņēmuma apgrozījums un finanšu radītāji kopumā. To un vēl virkni citus rādītājus iespējams noskaidrot, izmantojot datu atlases risinājumu, ko piedāvā Lursoft.

Trikus, kā sasniegt klientu, izmantojot viņam ērtu komunikācijas risinājumu, atklāj CSC Telecom klientu attiecību vadītāja Elīza Judzika. Viņa norāda, ka klients vispirms ir rūpīgi jāiepazīst, lai zinātu, kā viņš vēlas komunicēt, taču vienlaikus uzņēmumam jānodrošina vairākas komunikācijas iespējas atšķirīgām klientu vajadzībām. Tikmēr katrs no komunikācijas risinājumiem ietver gan priekšrocības, gan trūkumus, taču nākotnes tendences liecina, ka komunikācija ar klientu, izmantojot telefona zvanu, kļūs aizvien retāka. Vienlaikus e-pasti un īsziņas biežāk būs komunikācijas pamats.

Izrādās, ka arī eksportēšanai ir sava tumšā puse, par ko pastāstīja Factris izpilddirektors Kaspars Barons. Viņš iepazīstina ar galvenajiem izaicinājumiem eksporta jomā, kam jāpievērš uzmanība, īpaši akcentējot finansējumu, nemaksāšanas risku un atgūšanas procesu. Kā norāda Factris izpilddirektors – tieši nemaksāšanas risks ir izplatītākā problēma un izaicinājums, ar ko sastopas liela daļa eksportētāju. Taču katram no šiem izaicinājumiem ir arī savs risinājums. Piemēram, pietiekoša finansējuma problēmas viens no risinājumiem ir alternatīvie finansētāji, ko pārstāv arī uzņēmums “Factris”. Tie izvērtē uzņēmuma klientu maksātspēju, kā arī pievērš uzmanību uzņēmēja paša pieredzei.

Ar e-komercijas tendencēm iepazīstināja Gemius klientu servisa speciālists Latvijā un Igaunijā Pēteris Asbahs. Viņš norāda, ka iepirkšanās internetā sniedz priekšrocības, tomēr ir vairāki faktori, kāpēc vairums cilvēku joprojām nevēlas vai reti izmanto e-komercijas pakalpojumus. Viens no tiem - preču piegāde. “Piegādes kvalitāte un ilgums var atstāt ļoti lielu iespaidu uz e-komercijas rezultātiem” – uzsver P. Asbahs, norādot, ka laiks no preces pasūtīšanas brīža līdz saņemšanai bieži vien ir pārāk ilgs. Viņš ierosina preču piegādi biežāk veikt ar pakomātu starpniecību, kur klientam automātiski pēc dzīvesvietas vai IP adreses tiktu piedāvāts tuvākais pakomāts.

Par to, kas ir mūsdienās tik bieži pieminētā blokķēde un kā to integrēt savā uzņēmumā, stāsta Blockvis dibinātājs un vadītājs Anatolijs Ressins. Runājot par blokķēdes funkcijām, viņš norādīja, ka blokķēde ir viens no veidiem, kā saglabāt, pārraidīt un apstrādāt datus tā, lai sasniegtu ļoti specifiskas īpašības, piemēram, datu nemainību jeb spēju tos neizmainīt. Tāpat Blockvis radītājs pastāstīja par blokķēdes darbības principiem un to, kādas priekšrocības šī tehnoloģija var sniegt uzņēmumiem.

Ar pasaules tendencēm piegādes ķēžu jomā iepazīstina Triviums konsultants Pauls Irbins. Viņš norāda, ka viena no globālām tendencēm piegādes ķēdes jomā ir produktu skaita pieaugums, kas reizē padara mūsu dzīvi grūtāku. Arī zīmoli aizvien vairāk ietekmē lēmumu, kādus produktus patērēt. Liela nozīme ir arī sociāliem tīkliem, kas sekmē cilvēku iesaisti produktu pārdošanā. Viņaprāt, globalizācija ir tendence pati par sevi, tā pieaugs un aizvien būtiskāk ietekmēs piegādes ķēdi. Tāpat P. Irbins pastāstīja par tādām problēmām kā zaudētā pārdošana un pārāk lieli preču krājumi, kas sagādā raizes ne vien ražotājam, bet arī pašam tirgotājam.

