Kinoteātrī “Splendid Palace” nolaidīsies mīlestības vēstule Gruzijai un tās tautai

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Gruzija visā pasaulē pazīstama ar savu mūziku, deju, kulināriju un sirsnīgajiem cilvēkiem. To visu ir izvēlējies iemūžināt pašlaik Šveicē dzīvojošais gruzīnu izcelsmes režisors Levans Akins (Levan Akin). Viņa filma “Un tad mēs dejojām” (And Then We Danced, 2019) jau savaldzinājusi pasaules kinofestivālu apmeklētājus no Kannām un Londonas līdz Rīgai, un Šveice to oficiāli nominējusi Amerikas Kinoakadēmijas balvai “Oskars”. No 2019. gada 29. novembra filma skatāma arī kinoteātrī “Splendid Palace”.