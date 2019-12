Vakar ugunsgrēkā Klusajā centrā apdegumus guvis deputāts Artuss Kaimiņš

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Ilga Namniece apstiprināja, ka deputāts Kaimiņš atrodas slimnīcā, tomēr plašākus komentārus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu nesniedza.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) informēja, ka svētdien plkst.20.47 VUGD saņēma izsaukumu par to, ka kādā daudzdzīvokļu ēkā Rīgā izcēlies ugunsgrēks.

Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka deg viens no ēkas dzīvokļiem. Glābēji no sadūmotās ēkas evakuēja septiņus cilvēkus, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Īsi pirms pusnakts šis ugunsgrēks likvidēts un kopējā degšanas platība bija 40 kvadrātmetri.

Arī Valsts policijas preses pārstāve Gita Gžibovska apliecināja, ka dzīvokļa ugunsgrēkā Rīgas centrā cietuši cilvēki. Ugunsgrēkā izglābts arī suns.

Sākotnējā informācija liecina, ka dzīvoklis, iespējams, aizdedzies no bez uzraudzības atstātas sveces.

Policijā sākta resoriskā pārbaude un tiek skaidroti notikušā apstākļi.

Arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā apliecināja, ka slimnīcā nogādāti divi cilvēki, taču dienestā neprecizēja viņu veselības stāvokli.