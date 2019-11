Par Urzulas fon der Leienas komandas apstiprināšanu balsoja 461 deputāti, pret - 157, bet atturējās 89 Eiropas Parlamenta deputāti.

Par jauno Komisiju nobalsoja arī lielākās Eiropas Parlamenta frakcijas (Eiropas Tautas partija, ETP) deputātes Sandra Kalniete un Inese Vaidere.

Urzula fon der Leiena (Foto: AFP/Scanpix)

ETP frakcijas viceprezidente Sandra Kalniete uzsver, ka jaunā Urzulas fon der Leienas vadītā Eiropas Komisija ir tapusi grūtos un politiski sarežģītos kompromisos, tās ikdienas darbā liela nozīme būs komisāru prasmei strādāt konstruktīvi un mērķtiecīgi.

“Šajā ziņā liela loma būs Latvijas virzītajam komisāram Valdim Dombrovskim – viņam uzticētais Eiropas Komisijas izpildviceprezidenta amats un atbildība par gandrīz visām Eiropas Savienības monetārajām attiecībām ir ārkārtīgi nozīmīgi pienākumi, kuru pildīšanu sekmēs gan Dombrovska pieredze, gan ietekme kā Eiropā, tā globāli.

Jaunajai Eiropas Komisijai ir ambiciozi plāni klimata politikā, digitalizācijā, sociālās nevienlīdzības mazināšanā, tāpat ir daudz jāsasniedz Latvijai tik nozīmīgajā drošības politikā, stiprinot Eiropas aizsardzības spējas un robežu apsardzi. Latvijas iedzīvotājiem būtiski, lai Eiropas Savienības vienotā klimata politika nepastiprina nevienlīdzību starp dalībvalstīm, tādēļ Eiropas Komisijai jāparedz pietiekams finansiāls atbalsts valstīm, kuru ekonomikām tas radīs papildu slogu.

Tāpat Latvijai svarīgi nākamajā ES daudzgadu budžetā saglabāt pēc iespējas lielāku finansējumu gan kohēzijai, gan kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanai. Eiropas Komisijas līdzšinējā priekšlikumā Latvija un vēl trīs valstis ir vienīgās, kurām tiešmaksājumi ir nedaudz palielināti,” norāda Sandra Kalniete.

Savukārt Eiropas Parlamenta deputāte (ETP) un Eiropas Parlamentārās asociācijas viceprezidente Inese Vaidere akcentē, ka jaunās Eiropas Komisijas prioritātes - ekonomikas izaugsme, vides aizsardzība un digitalizācija - ir pareizas un, prasmīgi tās salāgojot, sasniegsim dzīves līmeņa pieaugumu arī Latvijā.

“Inovatīvu tehnoloģiju attīstība palīdzēs realizēt vērienīgu klimata politiku un radīt jaunas darbavietas. Protams, apņēmība klimata jomā ir jāsavieno ar saprātīgu rīcību, lai nekaitētu mūsu konkurētspējai. Pozitīvi, ka Komisija piemēros principu “One in, one out” – pieņemot kādu jaunu tiesību aktu, vienlaikus atcels citu normu noteiktajā jomā. Tas palīdzēs samazināt birokrātiju, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Esmu gandarīta, ka mūsu pārstāvis Valdis Dombrovskis būs ļoti ietekmīgs kā atbildīgais priekšsēdētājas vietnieks par ekonomikas un finanšu jautājumiem, tai skaitā Latvijai būtiskajām investīciju programmām, kuras mums dos labas iespējas kāpināt izaugsmi. Arī Lietuvas un Igaunijas komisāri atbildēs par svarīgām jomām - vidi un enerģētiku. Tas nozīmē, ka Latvijas apstākļi noteikti tiks ņemti vērā šajos jautājumos.

Urzula fon der Leiena un Eiropas Parlamenta prezidents Dāvids Sasoli (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Tomēr piesardzīgi vērtēju jauno Komisijas struktūru, kurā atbildības sfēras bieži pārklājas. Atsevišķi komisāri būs jāpieskata īpaši. Piemēram, Rumānijas komisāri, atbildīgo par transporta jomu, jo šī valsts līdz šim ir bijusi visai negatīva attiecībā pret mums svarīgo Rail Baltica projektu. Tāpat Augsto pārstāvi ārlietās spāni Borelu, kurš savulaik ir bijis visai labvēlīgs pret Krieviju, turklāt nav atstājis talantīga politiķa iespaidu. Un noteikti Iekšlietu komisāri Jūhansoni no Zviedrijas, kurai ir neskaidra nostāja migrācijas jautājumos,” uzskata Inese Vaidere.

Jaunajā Eiropas Komisijā plaši tiks pārstāvēta labēji centriskā Eiropas Tautas partija (ETP), jo desmit komisāri nāk no Eiropas labēji centriskiem politiskām partijām. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja ir Urzula fon der Leiena ir arī no ETP politiskā spēka. Viņas izpildvietnieks ir Valdis Dombrovskis, kurš ir vienīgais ETP politiskās saimes komisārs no Ziemeļeiropas un Baltijas valstīm.

Eiropas Tautas partija apvieno labēji centriskās partijas Eiropā. No Latvijas vienīgais politiskais spēks, kas pārstāvēts ETP politiskajā apvienībā, ir "Jaunā Vienotība".

13 Foto Urzula fon der Leiena kļūst par Eiropas Komisijas prezidenti +9 Skatīties vairāk