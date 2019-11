Ārzemju privātskolu un valodu nometņu izstāde

No plkst.10.00 līdz 16.00 vairāk nekā 40 mācību iestāžu direktori un pārstāvji no Lielbritānijas, ASV, Austrijas, Vācijas, Šveices, Spānijas un citām valstīm ikvienam interesentam pastāstīs par to, kā iestāties vadošajās pasaules universitātēs, apgūstot A-level un IB (International Baccalaureate) vidusskolu programmas.

Izstādes dalībnieku vidū būs tādas slavenas skolas kā Shrewsbury School, Concord College, Ruthin School, Queen Ethelburga's Collegiate, American International School-Salzburg un citas.

Izstādes laikā varēs iegūt informāciju arī par to, kā sagatavoties mācībām, izmantojot viengadīgās programmas starptautiskajos mācību centros vai vasaras sagatavošanas kursus.

Vasaras kursus un programmas piedāvās Etherton Education, Academic Summer, Concord College, Taunton School International, Brillantmont International School un citi izstādes dalībnieki.

Skolēni un vecāki varēs uzzināt ne tikai par valodu kursiem, bet arī par specializētajām programmām: angļu valoda akadēmiskajiem mērķiem, STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierija, matemātika), sagatavošana IELTS, Pre – A Level,IB, tenisa un golfa sporta akadēmijas, desmitiem citu interesantu programmu.

Izstādes organizatori Baltic Council for International Education un Meridian Group atklās 2020. gada vasaras sezonu, piedāvājot uzlabot valodas zināšanas cilvēkiem jebkurā vecumā, ieskaitot jau iecienītos grupu braucienus skolēniem vecumā no 7-17 gadiem uz Angliju, ASV, Portugāli, Kipru un Maltu.

Baltic Council eksāmenu centrs piedāvās starptautiskos IELTS un Cambridge English eksāmenus.

Pirmo reizi Baltijas valstīs tiks prezentēts unikāls on-line kursu projekts skolēniem, mācībām un karjerai, ko veidojusi viena no pasaulē slavenākajām koledžām - Eton College.

Izstāde Rīgā: 30. novembrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Norises vieta: Radisson Blu Hotel Latvija (konferenču centrs), Elizabetes ielā 55.

Papildu informācija par izstādi, dalībnieku saraksts, mācību novirzieni un aktuālākie raksti mājas lapā www.balticcouncil.lv