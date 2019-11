Plānots, ka jaunās prasības spēkā stāsies pēc diviem gadiem, un jau šobrīd bankas prognozē, ka daudzām tās izpildīt nebūs pa spēkam. Kapitāla nepietiekamība bija viens no iemesliem, kādēļ Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apturēja "PNB Bankas" darbību, bet palielināt kapitālu uzraugi liek arī citām bankā, vēsta raidījums.

Miljardieris Arkādijs Rotenbergs ir viens no tuvākajiem Krievijas prezidenta Vladimira Putina draugiem, jo viņa firmas no valsts saņēmušas daudzus miljardiem dolāru vērtus pasūtījumus, arī Soču olimpisko spēļu ciemata un Kerčas tilta būvniecībā. Kopā ar brāli Borisu un dēlu Igoru ilgus gadus Rotenbergi bija Krievijas bagātākā ģimene. Viņiem neiztrūka arī oligarhu komplektam obligātā banka, Rotenbergiem tā bija "SMP Bank".

Viņi 2006.gadā nopirka banku Latvijā. Tā bija "Skonto" grupas uzņēmējiem piederošā "Multibanka". Tobrīd banka bija uz bankrota sliekšņa ASV sankciju draudu dēļ par naudas atmazgāšanu. Rotenbergi "Multibanku" pārsauca par "SMP Bank". Draudzība ar Putinu Rotenbergiem ļāva pelnīt arī Latvijā - Krievija Latvijā dzīvojošajām militārpersonām pensijas sāka maksāt caur šo banku un turpina darīt to joprojām.

Pēc Krimas aneksijas Eiropas Savienība Akādiju Rotenbergu iekļāva sankciju sarakstā. Lai Latvijas "SMP bank" varētu turpināt strādāt, akcijas pārņēma "SMP bankas" menedžments. Tā atkal tika pie jauna vārda - "Meridian Trade bank". Rotenbergiem Garkalnē pieder smalka villa, bet par to gadiem nav maksāti nodokļi. Šovasar pašvaldība lēmusi parādu piedzīt, īpašumu izsolot.

Pie visiem īpašniekiem 22 gadus banku vadīja Svetlana Dzene. Gandrīz tikpat ilgi padomē strādāja viņas dzīvesbiedrs Andris Dzenis. Pēc Rotenbergu aiziešanas Dzenes ģimene ar 37% bija lielākie akcionāri. Šajā laikā banka par tai neizdevīgiem nosacījumiem finansējusi Dzeņu īpašumus. Par to FKTK "Meridian Trade Bank" pirms diviem gadiem sodīja un lika maksāt 900 000 eiro. Akcionāri Dzeņus no bankas amatiem izmeta un vērsās policijā.

"Šī gada aprīļa mēnesī Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē tika sākti trīs kriminālprocesi par "Meridian Trade Bank" bijušās padomes un valdes locekļu iespējamo pilnvaru pārkāpšanu un izmantošanu ļaunprātīgā nolūkā, kā arī par krāpšanu lielā apmērā, izsniedzot kredītlīdzekļus uzņēmumiem, kas, iespējams, saistīti ar viņiem pašiem un kur viņi visdrīzāk ir slēptie patiesā labuma guvēji," raidījumam stāstīja Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieks Pēteris Bauska.

Vasarā trīs kriminālprocesi apvienoti vienā. Divi no izmeklētajiem uzņēmumiem ir OIK saņēmēji "Priekules bioenerģija" un "Priekules siltumtīkli". Viens ražoja enerģiju, otrs to pirka un piegādāja iedzīvotājiem. Aizdomas ir ne tikai par neatļautu iegrābšanos bankas naudā, bet arī pašvaldības apmānīšanu, jo pretēji līgumam siltumapgādes infrastruktūra nonākusi vēl trešās firmas "SGC" rokās. "Priekules siltumtīkliem" policija uzlikusi arestu, vēsta raidījums.

"Tika veikta un tiek turpināta pirmstiesas izmeklēšana, kuras laikā tika veiktas 23 kratīšanas, piecas personas tika aizturētas, no kurām trīs tika atzītas par aizdomās turētām personām un divas personas - par personām, pret kurām ir uzsākts kriminālprocess. Tika arestēti 18 vērtīgi nekustamie īpašumi, luksusa automašīna, kā arī skaidra nauda 102 500 eiro un viena uzņēmuma kapitāldaļas 100% apmērā," stāstīja Bauska.

Šoruden banka ar bijušo valdes priekšsēdētāju noslēgusi mierizlīgumu. "Meridian Trade Bank" nepiedzīs no Dzenes kompensāciju, bet Dzene atteikusies no 27% bankas akciju. Tie tagad oficiāli pieder pašai kredītiestādei, kuras padomi vada Jurijs Adamovičs, bet valdi - Solvita Deglava. Abiem bijusi pieredze banku sakārtošanā, jo viņi bijuši "Parex" vadībā pēc tam, kad to pārņēma valsts.

Rakstiskā atbildē "Meridian Trade Bank" pārstāve informē, ka akcijām tiek meklēti īpašnieki. Pēc Komerclikuma tas ir jāizdara gada laikā, taču tik daudz laika bankai nav.

"Meridian Trade Bank" ir no visām Latvijas bankām viszemākais kapitāla pietiekamības rādītājs. Kredītiestādes stabilitātei banku uzraugs līdz šī gada beigām liek palielināt līdzekļus bankā. Tāpēc "Meridian Trade Bank" meklē finanšu investoru, kam pārdod akcijas. Lai to izdarītu un darījumu saskaņotu FKTK, atlicis mēnesis.

Banku uzrauga prasību izpildīšanai bankā jāiegulda ap 10 miljoniem eiro. Pretējā gadījumā FKTK var lemt par bankas licences apturēšanu. Pārdot savas akcijas gatavi arī citi bankas mazie akcionāri. Raidījumam zināms, ka būtisku daļu no nepieciešamās summas gatavi ieguldīt Šķēle un Šlesers caur kopīgo uzņēmumu "MCH Investīcijas". Tas ir lielākais "Rīgas tirdzniecības ostas" īpašnieks un pagājušajā gadā guvis 9,5 miljonu eiro peļņu.

Pārējo investīciju daļu ieguldīt sola vairāki tranzītbiznesa uzņēmēji un "Meridian Trade Bank" padomes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs. Pēc "Parex" sadalīšanas labajos un sliktajos aktīvos viņš izveidojis putnu fermu Alūksnē, bet "Meridian Trade Bank" nonāca, nopērkot akcijas no tranzītbiznesa uzņēmēja Mihaila Gaņeva. Gaņevs savulaik ziedoja Šlesera un Šķēles partijai "Par labu Latviju". Adamovičš ar 5000 eiro arī atbalstījis "KPV LV".

Potenciālajiem investoriem jāgūst arī Eiropas Centrālās bankas atļauja. Pēc oficiāla pieteikuma saņemšanas atļauju vai atteikumu pirkt banku sniedz 60 darba dienu laikā. Ja rodas problēmas, tad termiņu var pagarināt vēl par 30 darba dienām.

Piektdien potenciālie bankas investori oficiāli vērsušies FKTK. Pēc darījuma banka specializēsies industriālu uzņēmumu kreditēšanā, nosaukumu mainot uz "Industra". Rīgas ostā strādājošie uzņēmēji nav vienīgie, kas vēl saredz potenciālu banku biznesā. Raidījumam neoficiāli zināms, ka jaunas bankas veidošanu apsver arī ieguldījumu pārvaldītāja "Indexo" īpašnieki.

Jau ziņots, ka "Meridian Trade Bank" bijušajai valdes priekšsēdētājai Dzenei piederošās akcijas, kas veido 27,06% no bankas akciju kapitāla, nodotas pašas bankas īpašumā.

"Akcionāri savā starpā vienojās, ka Dzenes akcijas tiek nodotas bankas īpašumā," sacīja "Meridian Trade Bank" sabiedrisko attiecību un mārketinga direktore Marita Ozoliņa, piebilstot, ka izmaiņas bankas akcionāru sastāvā veiktas 2019.gada oktobra sākumā.

Viņa arī norādīja, ka atbilstoši Komerclikuma prasībām un bankā notiekošajam pārmaiņu procesam, minētās akcijas plānots pārdot ne vēlāk kā gada laikā no to iegādes brīža.

Tāpat Ozoliņa sacīja, ka "Meridian Trade Bank" apstiprinātais pārmaiņu plāns paredz bankas kapitāla palielināšanu, kas cita starpā pieļauj ārēja investora piesaisti, taču līdz šim brīdim banka nevienu investora piesaistes darījumu nav noslēgusi.

Pēc bankas datiem, šobrīd Nataļjai Podgorbunskihai pieder 32,93% akciju, "Meridian Trade Bank" - 27,06%, Mihailam Gaņevam - 12,7%, Gočam Tutberidzem - 9,91%, AS "Gaisma-SD", kuras patiesais labuma guvējs ir Artūrs Dzenis, - 9,9%, SIA "J.A. Investment Holdings", kuras īpašnieks ir Jurijs Adamovičs, - 7,2%, bet Natālijai Prohorovai - 0,3%.

Vienlaikus bankas 2018.gada pārskatā minēts, ka tās kapitāla pietiekamības rādītājs 2018.gada beigās un arī 2017.gada beigās bija zem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteiktā individuālā minimālā līmeņa. "Meridian Trade Bank" kapitāla pietiekamības rādītājs 2018.gada beigās bija 9,28%, bet 2017.gada beigās - 8,64%.

"Banka un koncerns neievēro regulatora noteikto individuālo kapitāla pietiekamības rādītāju gadā, kas noslēdzās 2018.gada 31.decembrī. Tāpat situācija pārskata gada beigās padarīja bankas un koncerna kapitāla pietiekamības radītāju ievērojami jutīgu pret jebkādu iespējamo papildu pašu kapitāla samazinājumu," teikts pārskatā.

Tajā minēts, ka 2019.gada sākumā "Meridian Trade Bank" izstrādāja jaunu stratēģiju un detalizētu trīs gadu biznesa plānu laika periodam līdz 2021.gadam. Stratēģijā ir paredzēta biznesa modeļa maiņa trijos pamatvirzienos: bankas transformācija galvenokārt rezidentu apkalpojošā kredītiestādē 2019.gada laikā; aktīva tradicionālās bankas darbības atjaunošana, galvenokārt koncentrējoties uz jauniem aizdevumiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā un Lietuvā; un bankas, kā nišas pakalpojumu sniedzēja mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā un Lietuvā, pozīciju stiprināšana.

Pēc pārskatā minētā, "Meridian Trade Bank" plāno stiprināt bankas kapitāla bāzi, stiprināt korporatīvās pārvaldības un vadības komandu, optimizēt izmaksas, turpināt samazināt klientu bāzes riskus, atgūt ienākumus nenesošos aktīvus, kā arī banka plāno atjaunot aktīvu bankas darbību un mārketinga aktivitātes.

"Biznesa modeļa ietvaros, bankas akcionāri, sadarbojoties ar profesionālo ārējo konsultantu, ir pieņēmuši lēmumu piesaistīt bankas kapitālam stratēģisku investoru," teikts pārskatā, piebilstot, ka 2018.gada decembrī notika izmaiņas bankas akcionāru sastāvā, proti, bankai pastarpināti pievienojās jauns mazākuma akcionārs - Adamovičs.

Tāpat pārskatā teikts, ka 2019.gada 6.februārī regulatoram iesniegts bankas kapitāla stiprināšanas pasākumu plāns, kas sastāv no astoņiem soļiem, kas ir jāveic, lai nodrošinātu, ka banka līdz 2019.gada beigām izpilda kapitāla pietiekamības līmeņa prasību. Kopš tā laika banka regulāri informē regulatoru par iesniegtā plāna stāvokli un izpildi.