Tiesu administrācijas direktora amata kandidāte Parīzē pozē ar konkursa komisijas pārstāvjiem

Pagājušā nedēļā divu dienu darba vizītē uz Parīzi devās TM pārstāvji. Vizītes laikā delegācijai bija tikšanās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāru Anhelu Guriju (Angel Gurría), tā apmeklēja Francijas Valsts padomi, Eiropas Padomes Attīstības banku un Latvijas vēstniecību Francijā.

Paralēli vizītei Parīzē, Latvijā pašlaik notiek Tiesu administrācijas direktora amata konkurss. Saskaņā ar Valsts kancelejas publicēto informāciju, šā konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada tieslietu ministra biroja vadītājs Aldis Bukšs, bet komisiju veido TM Personālvadības departamenta direktore Airisa Auzāne, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, TM valsts sekretārs Raivis Kronbergs un TM valsts sekretāra vietniece Kristīne Pommere.

Pretendentu atlases procesā aicināti piedalīties arī neatkarīgi novērotāji. Konkursa komisija sadarbojas arī ar drošības iestādēm. Jāatzīmē, ka Latvijā šāda amata konkursa pretendentu atlase notiek pateicoties Latvijas dalībai OECD un pēc šīs organizācijas prasībām.

Uz tikšanos ar OECD ģenerālsekretāru Parīzē kā Latvijas delegācijas pārstāvji ieradās Tiesu administrācijas direktora atlases konkursa komisijas vadītājs Bukšs un divas pārstāves no attiecīgās komisijas: Auzāne un Pommere, kā arī Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projektu vadītāja Anna Skrjabina, liecina attēli sociālajos tīklos.

(No kreisās) Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projektu vadītāja Anna Skrjabina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos Kristīne Pommere, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Tieslietu ministrijas Personālvadības departamenta direktore Airisa Auzāne un tieslietu ministra biroja vadītājs Aldis Bukšs. (Foto: Tieslietu ministrija)

Interesanti, ka pēc neoficiālas informācijas Skrjabina ir pieteikusi savu kandidatūru uz augsto Tiesu administrācijas direktora amatu. Tātad viņa komandējumā uz Parīzi bija devusies ar vairākumu no tiem, kas viņu vērtē augstā amata prasībām. Līdz ar to rodas jautājums par iespējamu interešu konfliktu vai vismaz nevienlīdzīgu attieksmi no komisijas puses pret citiem pretendentiem.

Tāpat paliek atklāts jautājums, cik ētiska saskaņā ar OECD vadlīnijām un prasībām ir šāda situācija, kad amata kandidāts kopā ar komisijas vairākumu dodas kopīgos komandējumos laikā, kad notiek aktīvs konkursa process.

Latvijas delegācija tiekas ar OECD pārstāvjiem. (Foto: Tieslietu ministrija)

Vai divu dienu kopīgais komandējums Parīzē būs vainagojies ar Annas Skrjabinas nokļūšanu Tiesu administrācijas direktora amatā, to rādīs laiks.