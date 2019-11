Ugunsgrēkā Jelgavas novadā gājis bojā cilvēks

Plkst.10.15 ugunsdzēsēji steidzās uz Jelgavas novadu, kur kādā dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem izveidojies spēcīgs sadūmojums un trīs kvadrātmetru platībā dega sadzīves elektrotehnika un mēbeles. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.

Jau vairāk uz vakara pusi, plkst.20.07, VUGD saņēma izsaukumu uz kādu dzīvojamo māju Rīgā, kur bija redzami dūmi. Ugunsdzēsējiem ierodoties konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem dega gāzes plīts un tvaika nosūcējs divu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās četri cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķiem.

Savukārt, plkst.21.23 tika saņemts izsaukums uz Jūrmalu, kur kādā dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks, jo dzīvojamās mājas apkures telpā dega siltumizolācija sešu kvadrātmetru platībā. Mēģinot nodzēst ugunsgrēku pirms VUGD ierašanās, izmantojot ugunsdzēsības aparātus, cieta cilvēks.

Plkst. 21.44 ugunsdzēsēji steidzās uz Saldus novadu, kur ugunsgrēks bija izcēlies kādas dzīvojamās mājas dzīvoklī. Kamēr ugunsdzēsēji brauca uz izsaukumus, no darba brīvajā laikā esošais VUGD Saldus daļas vada komandiera vietnieks pamanīja ugunsgrēku un no degošā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta mediķiem. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji no ēkas evakuēja divus cilvēkus, kuri bija cietuši un vērsās pie mediķiem.

Palkavnieca uzsvēra, ka nevienā no minētajiem ugunsgrēkiem ugunsdzēsēji spalgo dūmu detektora signālu nedzirdēja. Tāpēc VUGD aicina negaidīt 2020.gada janvāri, kad dūmu detektoriem obligāti būs jābūt uzstādītiem katrā mājoklī, bet jau šodien parūpēties par ugunsdrošību un uzstādīt dūmu detektoru.

Kopumā Rīgā dzēstas septiņas ugunsnelaimes, viena citā pilsētā, bet novados dzēsti astoņi ugunsgrēki.

Diennakts laikā VUGD veicis arī 19 glābšanas darbus un saņēmis sešus maldinošus izsaukumus.

Kopš gada sākuma valstī kopumā reģistrēti 8430 ugunsgrēki, tajos cietuši 243, izglābti 384, bet gājuši bojā 67 cilvēki, tajā skaitā trīs nepilngadīgie.