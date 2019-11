FOTO: Liepājas ostā iepeld divi iespaidīga izmēra kravas kuģi

Portāls liepajniekiem.lv vēsta, ka vienam no kuģiem kravā ir ogles, otram - labība. Liepājas ostas kapteinis Pēteris Gudkovs skaidro, ka tik lielu kuģu manevrēšana spējas ir krietni sarežģītākas nekā mazākiem peldlīdzekļiem, tāpēc to ievešanu ostā un izvešanu no tās uztic tikai pašiem pieredzējušākajiem ločiem. Tāpat vienam šādam kuģim kuģošanai ostas ūdeņos nepieciešami vismaz trīs jaudīgi velkoņi.

Zem Māršalu salu karoga kuģojošais kravas kuģis "Globe Electra" (garums 229 metri, platums 32 metri) ieradies pēc labības. 51. piestātnē tajā plānots uzkraut 60 tūkstošus tonnu kravas, pavēstīja Liepājs SEZ pārstāve Līga Ratniece – Kadeģe.

Savukārt 228, 95 metru garajā un 35 metru platajā kuģī "Navios Coral" (Panamas karogs) 45. piestātnē uzkrauj akmeņogles, kopumā 18 tūkstošus tonnu.

Šobrīd ostā turpinās aktīvā graudu sezona un kuģu satiksmes ir intensīva. Piemēram, trešdien ostā ienāca deviņi kuģi, septiņi no tās izgājuši. Šā gada desmit mēnešos Liepājas ostā kopumā pārkrauts vairāk nekā 5,9 miljoni tonnu kravu, lauvas tiesa no tām ir beramkravas. Pavisam no janvāra līdz oktobrim (ieskaitot) apkalpoti 1383 kuģi, par astoņiem vairāk nekā pērn attiecīgajā laika posmā, raksta liepajniekiem.lv.