Trīs konteineru sistēma: kā pareizi izmest atkritumus

Rīgā patlaban izvietoti 547 jauktā iepakojuma jeb mix konteineri un tikpat stikla konteineru, kurus ikdienā apkalpo "Clean R". Šā gada laikā šajos konteineros savākti nepilni 43 000 kubikmetru iepakojuma un 12 000 kubikmetru stikla.

Plastmasu, papīru, metālu var kopā

"Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs norāda, ka, pārejot uz trīs konteineru sistēmu, saskata šķiroto atkritumu apmēra pieaugumu. Proti, viens konteiners paredzēts sadzīves drazām, otrs stiklam, trešais – PET pudelēm, tīrām plastmasas plēvēm un iepakojumam, papīram un metāla bundžām, bet tālāko sašķirošanu jau veic Getliņos.

“Pirmkārt, jauktā iepakojuma konteiners iedzīvotājiem ir ērtāk un saprotamāk lietojams. Otrkārt, tas paredz arī vietu metāla iepakojumam. Protams, arī konteineru drošība dara savu,” teic Stankevičs.

Nākotnē arī mizām un tekstilam

Apsaimniekotājs nodrošinās, lai konteineri būtu slēgti un grūti izmantojami nešķiroto atkritumu izmešanai. “Pirms izmest atkritumus, ikvienam ir svarīgi pārliecināties, kādam materiālam paredzēts konkrētais konteiners, apskatot uzlīmi uz tā,” aicina Stankevičs. Jaunā pieeja nodrošina arī to, ka konteineri aizņem mazāk vietas, to loģistika ir vienkāršāka un videi draudzīgāka.

"Clean R" tagad sāk gatavoties nākamajam posmam. Līdz 2021. gadam tiks ieviesta bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas iespēja, līdz 2023. gadam – tekstilam.

Ministrija nobremzē procesu

Tikmēr Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav apstiprinājusi Rīgas domes saistošos noteikumus par atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētā, liedzot domei izsludināt arī plānoto jauno iepirkumu.

Domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes vadītāja Evija Piņķe informē, ka pašvaldībai būs jāsludina sarunu procedūra, kurā, visticamāk, aicinās piedalīties esošos Rīgas atkritumu apsaimniekotājus.

Iepriekš bija plānots izsludināt iepirkumu par atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, pakalpojuma nodrošināšanu paredzot uz septiņiem gadiem. Pilsētu grasījās dalīt četrās atkritumu apsaimniekošanas zonās un noteikt, ka viens uzņēmums varēs pretendēt uz ne vairāk kā trīs zonu apsaimniekošanu. Tomēr Konkurences padome, iepazīstoties ar iepirkuma nolikumu, pašvaldībai izteica 15 pretenzijas.

Jauni noteikumi

30. oktobrī dome apstiprināja jaunus saistošos noteikumus, kas regulēs atkritumu apsaimniekošanu pilsētā. Piemēram, pirms tam bija plānots, ka nešķirotie atkritumi no individuālām dzīvojamām mājām jāizved ne retāk kā divas reizes mēnesī, bet tagad paredzēta iespēja to darīt reizi mēnesī, taču tikai gadījumā, ja īpašumā deklarētas ne vairāk kā divas personas, un pieņemot, ka izvesto atkritumu daudzums mēnesī ir 120 litru neatkarīgi no atkritumu savākšanas veida.

Vismaz reizi divās nedēļās atkritumi no individuālām mājām būs jāizved, ja tajā dzīvesvietu deklarējušas vairāk nekā divas personas, daudzdzīvokļu namiem atkritumu izvešana būs jāorganizē vismaz reizi nedēļā.

Paredzēta iespēja samazināt izvešanas biežumu, šķirojot atkritumus, piemēram, individuālo māju īpašnieki ar diviem deklarētiem iedzīvotājiem to varēs samazināt līdz divām reizēm mēnesī.

Naktīs izvest nedrīkstēs

Uzņēmumiem, piemēram, veikaliem, kafejnīcām un tirdzniecības centriem, noteikumos iekļauta prasība, ka tiem atkritumi jāizved vismaz reizi četrās nedēļās.

Atkritumu izvešanu nevarēs veikt no pulksten 23 līdz 5, lai netraucētu rīdzinieku naktsmieru. Līdz 2021. gadam namiem, kur ir ierīkoti atkritumu stāvvadi, tie būs jāslēdz.

Apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumus, ja vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas kalendārā mēneša laikā tie samesti ārpus konteinera vai pārsniedz tā tilpumu.