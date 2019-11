Atliek gala lēmuma pieņemšanu par koku nociršanu Dumbrāja ielā 29

„Publiskās apspriešanas laikā mēs saņēmām ļoti daudz viedokļu no Imantas un tuvāko apkaimju iedzīvotājiem, un vairums no tiem bija pret koku izciršanu, tāpēc komisija lēma, ka projekta attīstītājam ir jāmeklē vēl risinājumi, lai šeit saglabātu pēc iespējas vairāk ainaviski vērtīgo koku. Ja uzņēmums grib sevi pozicionēt kā sociāli atbildīgu uzņēmumu, tad viņam ir jāņem vērā sabiedrības nostāja,” teica Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko.

Kopumā no Imantas un citu apkaimju iedzīvotājiem publiskās apspriešanas laikā, kas norisinājās no 21. maija līdz 17. jūnijam, tika saņemti 563 viedokļi par koku iespējamo ciršanu Dumbrāja ielā 29, Rīgā. Koku ciršana netika atbalstīta 160 anketās, kas saņemtas no tiešā tuvumā dzīvojošajiem, un 379 anketās, kurās savu viedokli pauduši tālāku apkaimju iedzīvotāji.

Projekta attīstītāja sākotnējā iecere paredzēja cirst divas kļavas, 25 bērzus, vienu ozolu, trīs priedes un vienu ievu. Patlaban būvnieks ir radis iespēju saglabāt vēl 4 kokus, kā arī piedāvā konteineros iestādīt 18 dižstādus.

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas ieskatā ir iespējas projektu precizēt.