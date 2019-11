Cieceres pietekā – Dīcmaņu strautā izgāž simtiem kubikmetru notekūdeņu dūņas

Saldus aizsardzības biedrība "Facebook" publicējusi ierakstu: „Uzņēmums SIA "Reneta" atkal "nejauši" pārrēķinājies un veicis dabas piesārņojumu. 24. oktobrī pamanīta caurule no uzņēmuma, caur kuru Dīcmaņu strautā (netālu Rīgas-Liepājas autoceļa A9) tiek masveidā izgāzti piesārņotie notekūdeņi. Dīcmaņu strauts ietek Cieceres upē, līdz ar to skarta visa lejtece. Par šo nodarījumu iedzīvotāji ziņojuši Valsts vides dienestam (VVD). Vides inspektori devušies apsekot apkārtni un notiek ūdens pārbaude.

Inspektori norāda, ka ietekme uz veselību neesot, taču cietīs zivis, un apkārtnē esošie augi un dzīvnieki. Lūgums visiem apkārtnē dzīvojošajiem būt piesardzīgiem: SIA "Reneta" ir B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja. Šobrīd ir ierosināta lieta, un uzņēmumam draud sods no 350 līdz 2900 eiro, kā arī var būt jāmaksā lielāks dabas nodoklis. Vai tas notiks, parādīs laiks!”

SIA "Reneta", kas nodarbojas ar beigto dzīvnieku apstrādi, kā arī derīguma termiņu pārsniegušo un kontrabandas produktu iznīcināšanu, pārstāve Saiva Statkus-Maklere Jauns.lv atteicās sniegt paskaidrojumus par uzņēmuma iesaisti vides piesārņošanā: „Mums vēl notiek pārbaude, tamdēļ komentāri netiks sniegti”.

Savukārt Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča Jauns.lv teica: „Piesārņojums Dīcmaņu strautā radās tāpēc, ka zalvjveidā tajā no līdzās esošā lauka pa grāvi ar neattīrītiem notekūdeņiem kopā tika novadītas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas. Vidē šādi nonāca apmēram 300 kubikmetru dūņu un daļa no tām arī strautā, radot nepievilcīgu krāsu un nepatīkamu smaku.



Lietas apstākļu noskaidrošana turpinās. Lai precizētu apjomu, uz VVD Liepājas reģionālo vides pārvaldi ir uzaicināti uzņēmuma "Reneta" vadības pārstāvji. Uzņēmums apgalvo, ka plānoja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas izmantot kā mēslojumu, bet, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par mēslojumu drīkst izmantot tikai tādas attīrīšanas iekārtu dūņas, kas gadu ir uzglabātas. Līdz ar to uzņēmums ir pārkāpis noteiktās prasības.



Par soda apmēru varēs lemt tikai pēc visas lietas izskatīšanas. Administratīvā pārkāpuma lietvedība ir ierosināta pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58. panta (Par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā).



SIA "Reneta" pēdējos gados nav sodīta par vides aizsardzības normu pārkāpumiem”.

Lai notekūdeņus izgāztu Dīcmaņu strautā bija uzmeistarota pat daudzus metrus gara caurule.

Iedzīvotāji, kuri novērojuši vides piesārņošanu, tiek aicināti zvanīt uz vides SOS tālruni 26338800 un par to ziņot VVD.