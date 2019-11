Latvijā rehabilitēs no Krievijas aresta atbrīvotos ukraiņu politieslodzītos un nelikumīgi aizturētos jūrniekus

Ārlietu ministrija otrdien, 19.novembrī, lūgs valdībai lemt par 34 186 eiro piešķiršanu šim mērķim.

Kā atgādināja ministrijā, šogad 7.septembrī Krievija atbrīvoja 11 Ukrainas politieslodzītos, tai skaitā, 2014.gadā Krimas pussalā arestēto režisoru Oļehu Sencovu, kā arī 24 Kerčas jūras šaurumā nelikumīgi aizturētos Ukrainas jūrniekus.

No apcietinājuma Krievijā mājās atgriežas 24 Kerčas jūras šaurumā nelikumīgi aizturētie ukraiņu jūrnieki. (Foto: EPA/Scanpix)

ĀM norādīja, ka minēto personu aresta laikā Krievijā tika saņemta informācija par to fizisku ietekmēšanu un nestabilo veselības stāvokli. Pēc politieslodzīto un jūrnieku atbrīvošanas Ukrainas puse ir secinājusi, ka virknei minēto personu ir dažādas pakāpes veselības problēmas, informēja ministrijā.

Ņemot vērā Latvijas iepriekš sniegto palīdzību un aktuālo situāciju Ukrainā, pēc minēto cilvēku atbrīvošanas tieši Latvija izteikusi priekšlikumu uzņemt viņus rehabilitācijai, un piedāvājusi 11 politieslodzītos Latvijā uzņemt šogad. Savukārt Ukrainas puse izteica lūgumu Latvijai apsvērt iespēju katru politieslodzīto uzņemt kopā ar vismaz vienu viņa ģimenes locekli.

Attiecīgi decembrī Latvijā plānots uzņemt 11 politieslodzītos un vienu katra politieslodzītā ģimenes locekli, tātad kopā 22 personas.

Valdība otrdien lems par 34 186 eiro piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Veselības ministrijai (VM) un ĀM šo cilvēku rehabilitācijai.

Personām paredzēts nodrošināt desmit dienu rehabilitācijas kursu Latvijā no 10.decembra līdz 21.decembrim. Tiks segti arī ceļošanas izdevumi, apdrošināšana un rekreācijas programma. Tāpat tiks nodrošināta viņu nogādāšana no lidostas "Rīga" līdz Nacionālajam rehabilitācijas centram "Vaivari"" un no rehabilitācijas centra līdz lidostai.

17 Foto Ukraina un Krievija apmainās ar gūstekņiem: atbrīvots arī režisors Sencovs un 24 ukraiņu jūrnieki +13 Skatīties vairāk

Saistībā ar minēto VM plānots piešķirt papildu finansējumu 27 021 eiro apmērā, bet ĀM - 7165 eiro.

ĀM skaidroja, ka attiecīgo finanšu līdzekļu nodrošināšana atbilst Latvijas ārpolitiskajām interesēm sniegt humānās palīdzības atbalstu Ukrainai.

Kā ziņots, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) oficiālās vizītes laikā Ukrainā, kas norisinājās oktobrī, Ukrainas amatpersonām apliecināja, ka Latvija ir gatava rehabilitācijai uzņemt no Krievijas atbrīvotos Ukrainas politieslodzītos un jūrniekus.

Tāpat ministrs pauda gatavību turpināt sniegt Ukrainai humanitāro un medicīnisko palīdzību Krievijas un Ukrainas konfliktā cietušajiem.