Aizturēti 3 zagļi, kas uzdarbojās Pārdaugavā un Ķengaragā; apzagtie aicināti saņemt savas mantas

Fotogrāfijas ar nozagtajām mantām pieejamas šeit. Valsts policija aicina iedzīvotājus apskatīt atsavināto un neatpazīto mantu fotogrāfijas un atsaukties to likumīgos īpašniekus, zvanot pa tālruņa numuru 67086917, 26811122 vai 110, vai arī rakstot e-pastu: ovb@riga.vp.gov.lv.

Pēdējo divu mēnešu laikā Rīgā, Āgenskalnā, Imantā, Iļģuciemā un Ķengaragā, bija palielinājies zādzību skaits no dzīvokļiem. Nezināmas personas, ar instrumentiem atspiežot vai izlaužot aizvērtus pirmo un otro stāvu dzīvokļu logus un balkonu durvis, bija iznesuši vērtīgas mantas. Noziegumi lielākoties tika izdarīti vakaros, kad jau satumsis, bet dzīvokļu īpašnieki vēl nav atgriezušies.

Izmeklēšanas laikā policisti ieguva vērtīgu informāciju, kas palīdzēja šo noziegumu atšķetināšanā.

12. novembrī, realizējot policijas rīcībā esošo informāciju, uzreiz pēc zādzības mēģinājuma no dzīvokļa Āgenskalnā, tika aizturēts viens no noziedzīgās grupas dalībniekiem. Proti, persona bija uzrāpusies uz otrā stāva dzīvokļa balkona un mēģināja atspiest balkona durvis, taču viņam tas neizdevās. Kad vīrietis nolēca no balkona, lejā jau gaidīja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi, kuri viņu aizturēja. Rokās zaglim bija cimdi un līdzi divi skrūvgrieži, ar ko, visticamāk, viņš mēģinājis attaisīt durvis.

Aizturētais ir dzimis 1983. gadā un iepriekš sodīts par noziegumiem, kas saistīti ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti. Šobrīd tiek pārbaudīta informācija, vai viņš minētajā noziegumā iesaistīts viens vai arī kopā ar savu pārinieku.

Tajā pašā dienā policisti aizturēja arī pārējos grupas dalībniekus, kuri, visticamāk, saistīti ar iepriekš izdarītu zādzību sēriju – 1981. gadā dzimušu sievieti un 1978. gadā dzimušu vīrieti. Minētais vīrietis iepriekš sodīts par līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem un policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viņš tiešā veidā piedalījies zādzību izdarīšanā. Savukārt aizturētā sieviete tiek turēta aizdomās par zagto mantu realizēšanu.

Policija aizturēto personu dzīvesvietās Rīgā un Pierīgā ir veikusi vairākas kratīšanas, kuru laikā ir atsavinātas mantas, kas, visticamāk, ir zagtas. Tāpat policija turpina darbu, lai noskaidrotu mantu realizēšanas vietas.

Aizturētajiem vīriešiem ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt sievietei – ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.