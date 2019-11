Tiek atklāts jauns airsoft iekštelpu poligons Pārdaugavā

Airsoft veikals un parks Šampēterī

Šī gada novembrī Šampēterī ir atklāts jauns “GUNSnLASERS” aktīvās atpūtas parks, kurā klientiem ir pieejams:

● airsofts iekštelpās no 16 gadiem;

● lāzertags iekštelpās no 4 gadu vecuma;

● peintbols ar gumijas bumbiņām no 10 gadiem.

Iekštelpu laukums ir 1200 m2 plašs un iekārtots ar dažādiem slēpņiem. Parka teritorijā tiek attīstīti arī āra laukumi, kas būs paredzēti airsoft un krāsu peintbola spēlēm. Tos plānots atvērt līdz 2020. gada pavasarim.

Nomai pieejami šādi airsoft ieroči: M4 un MP5 automāti no pasaulē zināmiem zīmoliem G&G un CYMA. Vienlaikus nomai tiek nodrošināti 20 līdz 30 airsoft ieroči (precīzu skaitu uz vēlamo datumu iespējams noskaidrot pasākuma rezervācijas brīdī, zvanot pa telefonu +371 27274646 vai rakstot uz e-pastu info@gunsnlasers.lv jebkurā sev ērtā laikā).

Iekštelpu poligonos, Mārkalnes ielā 10 un Šampētera ielā 1, var spēlēt ar jebkāda veida airsoft replikām, bet maksimālais šaušanas ātrums ir 110m/s ar 0,2g bumbiņu.

Siltas svinību telpas

Papildus sportiskām aktivitātēm ikviens klients spēles laikā un pēc tās var turpināt svinības un atpūtu labiekārtotos un apsildāmos atpūtas stūrīšos, kas piemēroti līdz pat 20 un vairāk cilvēku kompānijām. Drīzumā būs pieejama arī pirts ar panorāmas skata logu, karstā ūdens baļļu (kublu) un atpūtas namiņu līdz 20 cilvēkiem.

Foto: GUNSnLASERS

Klientiem bez maksas tiek nodrošināts:

● galdi un krēsli;

● kafija, tēja, ūdens;

● galda spēles, piemēram, novuss, kārtis u.c.

Vairāk par jauno airsoft, peintbola un lāzertag iekštelpu poligonu lasi “GUNSnLASERS” mājaslapā ŠEIT!

Foto: GUNSnLASERS

“Līdz ar šī jaunā parka atklāšanu esam atdzīvinājuši vēl vienu vēsturisku ēku Rīgā. Šampētera izklaides parks ir ierīkots kādreizējā Zasulauka manufaktūras rūpnīcā un tās teritorijā. Esam saglabājuši ēkas seno auru, bet tajā pat laikā arī padomājuši par modernām iezīmēm un ērtībām kā pieaugušajiem, tā arī bērniem,” stāsta “GUNSnLASERS” mārketinga vadītāja Annija. “Izklaides parkā ir interesanti izspēlēt dažādas spēļu misijas, jo telpu dizains piešķir papildu atmosfēru. Bērniem te labi strādā iztēle.”

Kādi jaunumi būs pieejami izklaides parkā?

Šampēterī ir pieejams ne tikai airsoft, bet arī jaunums - peintbols ar gumijas bumbiņām jeb reball. Tas Latvijā vēl nav īpaši zināms. Reball var spēlēt no 10 gadu vecuma.

Reball priekšrocības:

● netiek notraipīts apģērbs;

● nav papildu izmaksas par bumbiņām (spēles cenā tiek iekļauts neierobežots skaits bumbiņu);

● iespējams regulēt ieroča stiprumu;

● dažādas cietības bumbiņas atbilstoši spēlētāju vēlmēm.

Lieliska ideja dzimšanas dienas svin’bām, vecpuišu ballītēm, kā arī korporatīviem pasākumiem un klases ekskursijām.

Izklaide parkā, kas atrodas muižas teritorijā

Airsoft Latvijā ir pieejams vairākās vēsturiski nozīmīgas vietās. Tagad var uzspēlēt arī senā manufaktūras rūpnīcā, kas atrodas uz kādreiz muižai piederošas zemes.

Šampētera nosaukums radies no tur esošās muižas, kas kādreiz piederējusi muižniekam Oto Hermanim fon Fītinghofam. Viņš bijis arī Rīgas vācu teātra dibinātājs. 19. gs. muižai piederošā teritorija tika sadalīta daudzos mazākos zemes gabalos, ko muižkungs iznomāja un pārdeva citiem. Tad sākās rajona apbūve, ievērojami attīstoties rūpniecībai. Tajā laika tika ražots papīrs, etiķis, ķīmijas produkti, vilna, audumi u.c. Iespējams, ka teritorija tika sadalīta neauglīgās zemes dēļ, kurā grūti bija iekopt laukus.

Foto: GUNSnLASERS

Mūsdienās liela daļa vecās ēkas ir jau nojauktas vai stāv pamestas, bet dažas ir labi saglabājušās līdz pat šodienai un tur turpina darboties dažādu sfēru uzņēmumi. Tagad arī airsoft veikals un poligons “GUNSnLASERS”.

Šveices stila dzīvojamās mājas

Rūpniecības uzplaukumā, attīstījās arī citas nozares, piemēram, veselība un tūrisms. Zasulaukā un Šampēterī tika radīti kūrorti, uz kuriem brauca vācieši un krievi. Lai rajona arhitektūra pievilinātu arvien vairāk atpūtniekus, tajā tika celtas Šveicas stila mājas. Tām raksturīgi rūpīgi veidoti koka ornamenti.

Foto: GUNSnLASERS

“Priecājamies, ka mums ir iespēja lietderīgi izmantot senas ēkas, kas, iespējams, citkārt tiktu pamestas un gadiem ejot, tiktu nojauktas. Visām mūsu parku atrašanās vietām ir savs stāsts, sava vēsture. Piemēram, Juglas iekštelpu parks ir ierīkots kādreizējā manufaktūras rūpnīcā, Mežaparka parks atrodas senā PSRS kara bāzē ar slepeno pazemes bunkuru, bet Andrejsalā esam Rīgas pirmās elektrospēkstacijas teritorijā,” piebilst Annija.

Andrejsalas parks tiks slēgts

Vietējo un tūristu iecienītais Andrejsalas parks novembra beigās/decembra sākumā pavisam tiks slēgts saistībā ar Andrejsalas apkārtnes attīstības plāniem. Lai gan šajā parkā airsoft nav pieejams, tas ir ļoti iecienīts vecpuišu ballītēm ar peintbola spēlēm, kā arī dzimšanas dienas svinībām lāzertagā.

Andrejsalā atradās “GUNSnLASERS” airsoft veikals, taču tagad visas preces būs pieejamas veikalā Mārkalnes ielā 10, kā arī Šampētera ielā 1.

Airsoft veikals piedāvā iegādāties:

● CO2 kapsulas;

● airsoft BBs no zīmola “Rockets” u.c.;

● dūmu granātas ar dūmošanas ilgumu no 15 līdz 90 sekundēm;

● taktiskos cimdus;

● airsoft ieroči (iepriekš pasūtot).

Lai uzzinātu precīzu veikala darba laiku un uz vietas pieejamās preces, zvaniet pa tālruni +371 27274646!

Airsoft Latvijā kļūst arvien atpazīstamāks. Ar to aktīvas atpūtas cienītāji nodarbojas gan ikdienā, gan arī atsevišķos pasākumos, piemēram, vecpuišu ballītēs vai team-building pasākumos. Ja vēlaties izmēģināt jauno 1200m2 plašo iekštelpu poligonu Šampētera ielā 1, apmeklējiet “GUNSnLASERS” mājaslapu www.gunsnlasers.lv vai arī rakstiet uz e-pasta adresi info@gunsnlasers.lv jau šodien!



Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar “GUNSnLASER”