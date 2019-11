Jūrmalā varētu spriest par iebraukšanas maksas atjaunošanu pilsētā uz visu gadu

Deputāts aģentūrai LETA stāstīja, ka šonedēļ apvienotajā domes komitejas sēdē tika skatīts pašvaldības IT nodaļas nākamā gada budžeta projekts, kur atsevišķās sadaļās norādīts, ka nodaļai varētu būt nepieciešams finansējums, ja tiks pagarināta iebraukšanas maksas kontroles sezona.

Pēc opozicionāra teiktā, komitejā domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe (ZZS) informējusi, ka par šo jautājumu domē tik tiešām tiek diskutēts, lai gan konkrēti lēmumi atbildīgajās komitejās nav pieņemti.

Pati Sproģe komentēt izskanējušos apgalvojumus uzticēja Jūrmalas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai, kurā aģentūrai LETA apgalvoja, ka jautājums par caurlaides ieviešanu uz visu gadu kopš 2014.gada pašvaldībā ticis apspriests vairākkārt, jo vietvara ik pa laikam saņem iedzīvotāju sūdzības par to, ka rudens un ziemas laikā pieaug tranzīta plūsma cauri pilsētai.

"Taču tas nav virzīts tālāk izskatīšanai komitejās. Pašlaik mainīt kārtību nav plānots," apgalvo domē.

Parasigs-Parasiņš gan pauda uzskatu, ja reiz šāda iecere nav aktuāla, tad arī IT nodaļas budžetā nauda tam netiktu lūgta un deputāti liktu to no budžeta projekta izņemt. Taču tas neesot noticis un projekts nodots izskatīšanai pašvaldības Budžeta nodaļai.

Viņš pauda viedokli, ka šāda iecere nav atbalstāma, jo vēsturiski caurlaide Jūrmalā ieviesta, lai atslogotu pilsētu no satiksmes, taču ziemas sezonā nekādi sastrēgumi nav novērojami. "Gluži pretēji, ziemā tūristu skaits samazinās un šādā veidā mēs vēl vairāk atturēsim cilvēkus no iebraukšanas pilsētā," pauda domnieks, piebilstot, ka viņam "šis vairāk izskatās pēc biznesa projekta", jo caurlaižu sistēmas uzturēšanai ik gadu tiek atvēlēts aizvien vairāk līdzekļu.

To, ka temats par caurlaižu sezonas pagarināšanu domē izskanējis, aģentūrai LETA apstiprināja arī Jūrmalas domes opozīcijas deputāts Mārtiņš Stulpiņš ("Tev, Jūrmalai"). Arī viņš norādīja, ka konkrēti lēmumi šajā jautājumā pašvaldībā nav pieņemti un komitejā par to domnieki ieminējušies "garām ejot".

Vienlaikus viņš bija pretējās domās kā Parasigs-Parasiņš un norādīja, ka caurlaižu sezonas pagarināšana būtu lietderīga, jo ziemas sezonā palielinās sastrēgumi un tranzīta satiksme. "Varētu diskutēt par cenu un, iespējams, motociklistiem vispār tādu maksu nevajadzētu piemērot, bet personīgi šādu ieceri varētu atbalstīt. Par to gan pagaidām ir pāragri runāt," pauda domnieks.

Iebraukšanas maksa Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā noteikta no 1996.gada. Nodeva par iebraukšanu rudens un ziemas periodā Jūrmalā tika atcelta no 2013.gada rudens, lai sekmētu pakalpojumu uzņēmumu attīstību un veicinātu tūristu skaita pieaugumu aukstajā gada periodā.

Savukārt vasaras sezonā, kad Jūrmalu apmeklē liels skaits viesu, ar iebraukšanas maksu tiek regulēta tranzīta transporta plūsma pilsētā, lai saudzētu vidi, nodrošinātu dabas un kūrorta resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Ieņēmumi, kurus pašvaldība iegūst no samaksātās iebraukšanas nodevas, tiek izlietoti tranzīta satiksmes ierobežošanai, tūrisma un kūrorta attīstībai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai, kā arī citiem pilsētvides uzturēšanas pasākumiem.

Iebraukšanas maksa ir divi eiro.