Mūrniece atvainojas par nepārdomāto balsojumu mediķu algas pieaugumam

To politiķe pauda pēc šodienas tikšanās ar mediķu pārstāvjiem. Mūrniece norādīja, ka balsojums notika tad, kad bija daudz optimistiskākas prognozes par iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumu.

Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka jautājums par finansējuma pieaugumu medicīnai paliek gan Saeimas, gan valdības prioritāte un ka tiekot darīts "viss iespējamais", lai veselības aprūpes jomai pārdalītu līdzekļus no citām nozarēm.

Pēc tikšanās reizes ar mediķiem politiķu izteikumos neizskanēja informācija, ka būtu atrasta vēl kāda papildu summa. Uz jautājumu, vai atalgojuma pieaugumam paredzētajiem 60 miljoniem eiro klāt tiks atrasti vēl papildus līdzekļi, pagaidām netika atbildēts.

Kā ziņots, protestējot pret plānoto veselības aprūpes finansējuma apmēru tuvākajiem gadiem, ceturtdienas rītā pie Saeimas pulcējies prāvs pulks medicīnas darbinieku, kuri gan uzklausa kolēģu uzrunas, gan izkliedz dažādus saukļus, atskaņo sirēnas un svilpj, novēroja aģentūra LETA.

Veselības aprūpes jomas darbinieki pauž neapmierinātību, ka 2020.gadā mediķu atalgojuma pieaugumam sākotnēji tika solīti 120 miljoni eiro, kas ļautu palielināt algas par 20%, bet līdz šim valdība tam iezīmējusi ap 60 miljonus eiro.

Tāpat mediķi iebilst tam, ka 2022.gadā valsts veselības aprūpes finansējumam tiks atvēlēti vien 3,3% no prognozētā iekšzemes kopprodukta, skaidrojušas mediķus pārstāvošās organizācijas. Salīdzinājumam - atbilstoši Veselības ministrijas sniegtajai informācijai, valsts budžeta izdevumi veselības aprūpes nozares finansējumam 2019.gadā ir 3,9% no IKP. Vidēji Eiropas Savienībā (ES) valsts veselības aprūpei atvēl 7% no IKP, bet Lietuvā un Igaunijā - vairāk par 5% no IKP.