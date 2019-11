ZZS rosina mediķu atalgojuma pieaugumam papildus novirzīt virs 100 miljoniem

28,5 rosināts piešķirt no autoceļu lietošanas nodevas ieņēmumiem, 25 miljonus no enerģētikas politikas ieviešanai paredzētajiem līdzekļiem, 17 miljonus no nodokļu ieņēmumiem, 15 miljonus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un 10 miljonus eiro atvēlēt no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai paredzētajiem līdzekļiem.

2,5 miljonus eiro iecerēts novirzīt no Uzturlīdzekļu garantiju fonda līdzekļiem un 1 780 824 eiro paredzēts atvēlēt no vēstniecības atvēršanai Austrālijā paredzētā finansējuma. LETA vēstīja, ka vēlāk arī koalīcija vienojusies vēstniecības atvēršanai Austrālijā plānoto naudu pārvirzīt mediķu atalgojuma papildus pieaugumam.

1 527 957 eiro paredzēts tam novirzīt no sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus paredzētajiem līdzekļiem, 1 118 528 eiro no administratīvi teritoriālajai reformai paredzētās naudas, 507 600 eiro paredzēts iegūt no Ministru kabineta darbības nodrošināšanai, valsts pārvaldes politikai iecerētā finansējuma.

346 040 eiro ZZS rosina novirzīt no Valsts prezidenta kancelejas (VPK) budžeta, šos līdzekļus ieekonomējot, nepalielinot VPK amatu vietu skaitu un darbinieku atalgojumu, kā arī neizstrādājot jauno tīmekļvietni "www.president.lv".

Kā ziņots, valdība mediķu algu palielināšanai nākamgad sola rast vēl papildu aptuveni 18 miljonus eiro, tai skaitā atliekot plānoto vēstniecības atvēršanu Austrālijā, kas nozīmē, ka kopumā šim mērķim tiktu novirzīti ap 60 miljoni eiro, otrdien pēc tikšanās ar medicīnas darbinieku organizācijām žurnālistiem atzina valdības pārstāvji.

Tomēr veselības aprūpes nozares darbinieki turpina uzstāt uz nepieciešamību algu palielināšanai piešķirt visu iepriekš solīto finansējumu un ceturtdien gaidāmo protestu neatcels. 2020.gadā mediķu atalgojuma pieaugumam sākotnēji tika solīti 120 miljoni eiro, kas ļautu palielināt algas par 20%.