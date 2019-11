Parlaments šo likumu galīgajā lasījumā pieņēma 17.oktobrī.

Priekšlikumu izbeigt nepilsoņa statusa piešķiršanu bērniem parlamentā iesniedza iepriekšējais Valsts prezidents Raimonds Vējonis. To viņš lūdza vērtēt arī 12.Saeimai, kas gan viņa rosinājumu noraidīja.

Bijušais Valsts prezidents iepriekš skaidroja, ka iniciatīvu iesniedz atkārtoti, ar cerību, ka jaunais parlaments domās citādi, uzsverot, ka ir jāpieliek punkts šim jautājumam.

"Turpināt to, ka valstī ir šāda nepilsoņu institūcija, nav pareizi, un kādā brīdī tam ir jāpieliek punkts. Bērniem, kas piedzimst Latvijā, jākļūst par Latvijas pilsoņiem. Ja vecāki tomēr vēlētos atteikties no Latvijas pilsonības, tad lai viņi raksta iesniegumu un izvēlas to valsti, kuras pilsonību viņi tiešām vēlas," iepriekš minēja Vējonis.

Likums paredz, ka no 2020.gada 1.janvāra jaundzimušajiem piešķirs Latvijas pilsonību, ja vien bērna vecāki nebūs vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu un bērns nebūs citas valsts pilsonis.

Ja bērns būs dzimis ārpus Latvijas vai viens no viņa vecākiem ir citas valsts pilsonis, plānots, ka vecākiem, lai bērnu atzītu par Latvijas pilsoni, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būs jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina, ka bērns nav un nav bijis nevienas valsts pilsonis.

Plānots, ka izmaiņas attieksies uz nelielu bērnu skaitu, jo atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2016.gadā kā nepilsoņi reģistrēti 47 bērni, 2017.gadā - 51, savukārt 2018.gadā - 33 bērni.

Likuma pieņemšana veicinās saliedētas un uz Latvijas tautas kopīgajām vērtībām balstītas sabiedrības turpmāku attīstību. Nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšana bērniem ir simbolisks solis, kas ļautu pārtraukt apzinātu dažādu Latvijas sabiedrības grupu pretnostatīšanu, pamatoja ieceres autori.