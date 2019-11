Aizsardzības ministrijas izveidotais portāls "sargs.lv" vēsta, ka savas uzstāšanās laikā ministrs iezīmēja vairākus mūsdienu draudus, ar ko nākas saskarties, domājot par Latvijas suverenitātes un drošības stiprināšanu. Pirmkārt, draudus rada Kremļa režīms, kas, cenšoties īstenot savas ambīcijas, pēdējo vienpadsmit gadu laikā uzbrucis gan Gruzijai, gan Ukrainai.

Otra augošā vara ir Ķīna, bet tā ģeogrāfiski atrodas tālāk, bet no Latvijas aizsardzības koncepcijas, Latvijas orientējas primāri uz aizsardzību no Krievijas, kur redzams visvairāk potenciālo risku, norādījis ministrs.

Tāpat pēc Pabrika vērtējuma riskus nes arī tehnoloģiskā attīstība, ko savā labā arvien vairāk cenšas izmantot Krievija. Viens no tiem - informācijas tehnoloģiju attīstība, kur bieži vien sociālajos medijos patērētais cilvēku saturs tiek ģenerēts nevis no līdz šim ierasto redakciju puses, bet ar mākslīgā intelekta palīdzību. Līdz ko šis algoritms tiek ietekmēts, rodas iespēja manipulēt ar sabiedrības apziņu.

Savukārt, runājot par militāro drošību, Pabriks atzīmēja, ka pēdējo gadu laikā Krievija ir būtiski spēcinājusi savu bruņoto spēku kaujasspējas. Lai arī Latvijā, līdzīgi kā citās Baltijas valstīs, ir izvietota NATO paplašinātā kaujas grupa, kas uzbrukuma gadījumā varētu tikt iesaistīta valsts aizsardzībā.

Diskusijas laikā ministrs par Valsts aizsardzības koncepciju atbildēja arī uz vairākiem studentu jautājumiem. Vienā no tiem bija jautāts - ko Latvija darītu, ja pēkšņi te parādītos karavīri bez atpazīšanās zīmēm, vai arī kādā no reģioniem pēkšņi sāktos nemieri ar separātisku ievirzi. Ministrs uzsvēris,, ka Latvijā separātisms kā tāds nav iespējams, savukārt pati "separātisma" definīcija no Krievijas puses Ukrainā tika lietota, lai maskētu savu iebrukumu.

"Ko darīsim, ja Latvijā kaut kur uzradīsies "zaļie vīriņi"? Mana atbilde ir šāda - mēs esam maza sabiedrība, mēs šādus "fruktiņus" zinām! Mēs tos vienkārši "izņemsim ārā" un neitralizēsim. Tā būs valsts vara, ko mēs īstenosim! Mēs pieļāvām kļūdu 1939. gadā, un mēs to vairs nepieļausim! Ja kāds uzbrucējs pārkāps Latvijas robežu, mēs pret viņu vērsīsim visas mūsu rīcībā esošās spējas," uzsvēris Pabriks.

Jaunā Valsts aizsardzības koncepcija Latvijā jāpieņem līdz nākamā gada oktobra beigām.