Gobzems šodien debatēs par valsts budžetu, atgādinot valdības prioritāti mazināt nevienlīdzību sabiedrībā, pārmeta koalīcijai lēmumu palielināt finansējumu partijām. "Lai kā jūs arī smietos no šī krēsla šodien šeit, partiju finansējumu palielināšana par 700% sev - jums, miljonāram - nav nevienlīdzības mazināšana," sacīja Gobzems.

Viņš mudināja visus ministrus un premjeru Krišjāni Kariņu savu algas pielikumu atdot medmāsām. "Ja jūs nevarat atrast šajos papildu 760 miljonos eiro naudas līdzekļus, es jūs aicinu pie jūsu algas pielikuma, kas ir paredzēts nākamajā gadā jums personīgi 248 eiro apmērā, šos 248 eiro noziedot konkrētai medmāsiņai. Ja jūs nevarat atrast valsts budžetā, atrodiet savā kabatā!" rosināja Gobzems.

"Lai jums būtu vieglāk šādu lēmumu pieņemt, es [..] savu algas pielikumu aicinu Saeimas Administrācijai no nākamā gada nodot konkrētai medmāsiņai," apgalvoja Gobzems, lūdzot viņam darīt zināmu šīs medmāsiņas vārdu.

Gobzems mudināja Latvijas sabiedrību nesamierināties ar koalīcijas darbībām. "Mīļā Latvijas sabiedrība, jūs neesat ēzeļi! Parādiet to premjeram Kariņam! Parādiet Kariņam un ierādiet Kariņam ēzeļa vietu! Jums ir jāņem pātaga rokās, un jums ar šo pātagu ir jādzen ēzelis Kariņš, lai viņš pildītu savus solījumus, kas ir bijuši pirms vēlēšanām," teica deputāts.

Politiķis aicināja iedzīvotājus nesēdēt mājās, bet par savu neapmierinātību aktīvi runāt pie Saeimas ēkas. "Koalīcija nemainīsies, ja jūs burkšķēsiet virtuvēs, ja jūs pacietīgi, ilgstoši katru nedēļu nenāksiet un neaizsargāsiet savas tiesības pie Saeimas ēkas. Šī koalīcija to nesapratīs agrāk, kamēr jūs nemodīsieties," sacīja Gobzems.

"Es savu algas pielikumu, kas ir mazāks nekā Kariņam, Saeimas Administrācijai aicinu atdot konkrētai medmāsiņai," teica deputāts.

Arī deputāte Jūlija Stepaņenko asi kritizēja koalīcijas rosinājumu ievērojami palielināt partiju saņemto finansējumu no valsts budžeta. Koalīcijas partiju nostāja, ka tām pienākoties lielāks honorārs, un šī izšķiršanās "ar alkatīgām rokām grābt septiņreiz vairāk" līdzekļu, nekā no valsts piešķirts pašlaik liecina, ka valdību veidojošajām partijām ir izveidojusies ļoti smaga atkarība no sponsoru finansējuma, uzsvēra politiķe.

Stepaņenko vērsa uzmanību, ka no nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un Jaunās konservatīvās partijas izskanot norādījumi par pretvalstiskiem spēkiem, tajā skaitā šo apzīmējumu saistot ar "Saskaņu". Taču šī retorika nav traucējusi koalīcijai lemt, lai partiju finansējuma pieaugumu saņemtu arī "Saskaņa" un Eiropas Parlamenta deputātes Tatjanas Ždanokas pārstāvētā Latvijas Krievu savienība, akcentēja politiķe.

Deputāte arī norādīja uz katras koalīcijas partijas vismaz vienu līdz šim neizpildītu pirms vēlēšanām doto solījumu - izveidot taisnīgu nekustamo īpašumu nodokļa sistēmu iedzīvotāju primārajam mājoklim, divkāršot medicīnas māsu algu, likvidēt koalīcijas padomi un nodrošināt finansējumu zinātnei 1,5% apmērā no iekšzemes kopprodukta.

Kā ziņots, Saeima šodien pirmajā lasījumā izskata nākamā gada budžetu un to pavadošos likumprojektus. Plānots, ka galīgajā lasījumā budžets tiks pieņemts 13.novembra un 14.novembra Saeimas sēdēs.