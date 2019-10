Skarbs pieredzes stāsts, kas liek pamatīgi aizdomāties par to, cik atbildīgi ikdienā lietojam sociālos tīklus./Ilustratīvs attēls. (Foto: Pixabay)

Kā netīšām iekulties krimināllietā par pedofiliju: latvietis ar skarbu pieredzes stāstu aicina citus būt uzmanīgiem

Sociālajā tīklā "Facebook" plašu sabiedrības uzmanību piesaistījis eko produktu veikala "iDille" saimnieka, jautrā un pozitīvā pārdevēja Jāņa Burbas ieraksts par to, cik ļoti rūpīgi jāizvērtē viss ar ko vēlamies dalīties sociālajos tīklos. Viņa skarbais pieredzes stāsts no tiesas var likt aizdomāties par to, vai un cik atbildīgi ikdienā lietotajam sociālos tīklus. Izrādās, pārsūtot it kā nevainīgu joka bildi var iekulties pamatīgās nepatikšanās. Ar vārdiem "cilvēkiem jāzina, ka neuzmanības dēļ var sanākt nepatikšanas" Jānis ļāva portālam Jauns.lv publicēt viņa pieredzes stāstu.