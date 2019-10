Aicina iepazīt Latvijas kultūras mantojumu aerofotogrāfijās

Izstādē “200 metru virs mantojuma” apskatāma Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) Pieminekļu dokumentācijas centra Fotonegatīvu fonda 1990. gada aerofotogrāfiju kolekcijas daļa. 1990. gada lidojumi bija pirmā mērķtiecīgā Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma fotofiksācija no gaisa.

Kolekcijā ir vairāk kā 600 attēlu, kas uzņemti lidojumos ar helikopteru oktobrī, novembrī un decembrī. Lidojumos piedalījās NKMP vadītājs Juris Dambis, fotogrāfs Aivars Holms, pārvaldes darbinieki Edmunds Vonsovičs, Guntars Frišenfelds un ģeogrāfijas profesore Aija Melluma.

1990. gada rudenī Latvijas Republikai pēc 4. maija Neatkarības deklarācijas pieņemšanas bija pirmā valdība Ivara Godmaņa vadībā. Jauniegūtās brīvības vēsmas iedrošināja NKMP vadītāju Juri Dambi ierosināt avantūristisku ideju – apsekot Latvijas kultūras pieminekļus no gaisa. Ideju apstiprināja tā laika kultūras ministrs Raimonds Pauls, kurš, sazinoties ar atbildīgajām amatpersonām, nodrošināja idejas realizāciju. Iespēja bija jāizmanto nekavējoties. Lidojumi notika, neskatoties uz rudenīgajiem laika apstākļiem. Helikopters pacēlās no Spilves lidostas un pārlidoja plašu Latvijas teritoriju ar pieturas punktiem Liepājā un Daugavpilī. Lidojumi notika PSRS armijas uzraudzībā – helikoptera kabīnē atradās pavadonis, militāru objektu tuvumā pilota maršruts tika kontrolēts caur radio sakariem no zemes.

Izstāde pirmoreiz bija apskatāma Latvijas Arhitektūras muzejā Eiropas kultūras mantojuma gada 2018 ietvaros. Izstādes kuratori ir Līga Goldberga un Krišjānis Jantons, fotogrāfiju autori Aivars Holms un Guntars Frišenfelds.

Izstāde visu novembri apskatāma Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 2. stāva galerijā, katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00. Ieeja bez maksas.

Izstādes tapšanu atbalstīja Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Latvijas Arhitektūras muzejs. Izstādi organizē Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras un atpūtas centrs “Imanta”.