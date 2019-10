Atklājas jaunas detaļas par iemesliem, kādēļ pagājušajā nedēļā evakuēja māju Imantā

Pagājušajā ceturtdienā policija saņēma informāciju no Imantas iedzīvotājiem par to, ka nezināma persona šāvusi pa daudzdzīvokļu namiem Kurzemes prospektā. Vienam namam bija sašautas kāpņu telpas metāla durvis, logs un jumtiņš. Savukārt otram netālu esoša namam bija sašauta nama ārsiena, netālu no kāda dzīvokļa loga.

Policija apzināja aculieciniekus, un vairāki iedzīvotāji norādīja, ka šauts no pretējās mājas loga.

Izskaitļojot, no kura dzīvokļa šauts, nākamajā dienā, policisti tajā veica kratīšanu. Ņemot vērā, ka bija informācija, ka noziegums izdarīts, izmantojot šaujamieroci, kā ierasts šādos gadījumos, tika piesaistīti arī Speciālo uzdevumu bataljona likumsargi.

Kad likumsargi iekļuva dzīvoklī, tur neviens neatradās. Ņemot vērā, ka mājoklī tika atrasti lādiņi, vispārējai drošībai daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji evakuēti. Uz notikuma vietu tika izsaukti Nacionālo bruņoto spēku sapieri, kuri pārbaudīja, ka lādiņi nav sprādzienbīstami, līdz ar to iedzīvotāji varēja atgriezties savos dzīvokļos.

Veicot kratīšanas dzīvoklī un tai piekritīgajā garāžā, tika atrasta mazkalibra šautene, no kuras, visticamāk, šauts, ieroča futlāris, divi klusinātāji, divas aptveres, 112 patronas, 19 čaulītes, tālskatis, divi lādiņi, nunčaks, rokudzelži, pneimatiskā ieroča patronas, sprigulis, lādiņa atbalsta gals, četri tēmekļi, ieroču tīrīšanas komplekts, viena lode un pašdarināta bruņuveste.

Policisti sāka aizdomās turētās personas meklēšanas pasākumus un tajā pašā vakarā Imantā uz ielas tika aizturēts minētajos noziegumos aizdomās turētais vīrietis. Aizturētais ir dzimis 1972.gadā un iepriekš jau septiņas reizes sodīts par dažādiem noziegumiem - laupīšanu, narkotisko vielu realizāciju, kukuļdošanu, braukšanu reibumā bez tiesībām un zādzībām. Vīrietim nav ieroča glabāšanas atļauja.

Policijā sākts kriminālprocess par huligānismu un par šaujamieroča un munīcijas iegādāšanos un glabāšanu bez attiecīgas atļaujas.

Svētdien tiesa aizdomās turētajam ir piemērojusi drošības līdzekli apcietinājumu. Policija skaidro precīzus notikušā apstākļus un vīrieša rīcības motīvus.