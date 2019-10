"Par agru, daudz par agru" - Latvijas radošie cilvēki sēro par talantīgā Mārtiņa Ķibilda pēkšņo nāvi

Vēsti par Mārtiņa Ķibilda negaidīto nāvi 46 vecumā paziņoja viņa ģimene, vienlaikus lūdzot saglabāt privātumu un nevaicāt detaļas par iemesliem. Zināms vien tas, ka autopsija nelaiķim vēl tiek veikta.

Sociālajos tīklos cilvēki ir satriekti par tik negaidīto Mārtiņa aiziešanu mūžībā. Līdzjūtību Ķibildu saimei izteicis arī Valsts prezidents Egils Levits: "No sirds izsaku līdzjūtību Mārtiņa Ķibilda tuviniekiem un visiem viņa spožā talanta cienītājiem."

Latvijas radošo ļaužu sabiedrība norāda: tik netaisnīgi agra nāve... Mārtiņam bija tikai 46, un nesen sākts darbs LTV jaunajā kultūras raidījumā "Kultūrdeva". Dzīvi ēterā turpina arī skatītāju iecienītais raidījums "Adreses", ko veido filmu kompānija VFS. Tās biedrs Gustavs Terzens feisbukā raksta: "Dodies droši, Mārtiņ! Par agru gan, daudz par agru...bet dodies droši. Līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem."

LTV "Panorāmas diktores Lauras Vondas ieraksts skumjajā vakarā, kad viņai pašai nācies šo ziņu pavēstīt skatītājiem: "Es ar nepacietību gaidu nākamo nedēļu..." tieši šādiem vārdiem no skatītājiem vēl otrdien atvadījās Mārtiņš Ķibilds LTV raidījumā "Kultūrdeva". Nākamā nedēļa pienāks bez viņa... Nekad nevaram zināt, cik liela "deva" dzīves mums paredzēta. Katrā ziņā Mārtiņam Ķibildam tā bija tik ļoti par īsu... Skatītājiem pietrūks viņa zināšanu, domu, šarma un tikai viņam vienam raksturīgā starojuma. Tik sasodīti skumji iet garām šiem plakātiem TV gaiteņos..."

Bet Žaņa Lipkes memoriāla dvēselīte Lolita Tomsone vēsta: "Gaišu mūžības ceļu, Mārtiņ! Vēl pavisam nesen Ķibilds mums atklāja skaistas un tumšas lietas par Latviju, paldies viņam par Valdemārpils stāstu simtgadē. Līdzjūtība ģimenei un draugiem!"

Reklāmu producents Andris Jurga savukārt raksta tā: "Latvijā ir vairāki labi raidījumu vadītāji, bet tādi, kas mani spējuši aizraut līdz sirds dziļumiem, ir tikai divi - Ēriks Niedra un Mārtiņš Ķibilds. Tagad abi varēs tikties un pārrunāt savas virsotnes. No sirds žēl, ka tā arī nekad dzīvē nesatiku ne Ēriku, ne Mārtiņu. Skumji."

Savukārt dzīvnieku brīvības aktīvists, pusaudzis Morics Meņģelsons raksta: "Neaptverami. Ļoti patika viņa raidījumi. Skumji, ka tik spožam cilvēkam jādodas pa skuju taku tik agri. Līdzjūtība tuviniekiem un draugiem."

Līdzjūtības virknējas arī tviterī:

🕯️ Arī tanī pasaulē ir Adreses! Paldies Tev Mārtiņš Ķibilds par darbu šinī pasaulē!

P.S. pavisam nesen, ejot uz darbu, gāju garām Mārtiņam, galvā doma, varbūt apstāties, sasveicināties, pateikt paldies par lielisku raidījumu. Bet pagaju garām, ar domu, gan jau citreiz !:( — Andrejs Mamontovs (@mamontovs) October 27, 2019

R.I.P. 26.10.2019+ Mārtiņš Ķibilds. Nu, žēl, vecīt, ka tu tā... pēkšņi ņem un aizej. Negaidīju. Lai gan, kā jau teicis kāds gudrais, ka aizejot kādam izcilam prātam un ģēnijam, vietā nāk jauni. Lai Tev tur augšā labi. Savā jaunajā adresē. #Ķibilds / #Adreses / #Atslēgas pic.twitter.com/sFQTy97A7h — Kristaps Ķēdis (@Krist2ps) October 27, 2019

Esmu šokà. R.I.P. Mārtiņš Ķibilds. — Inese Putniece (@inese_putniece) October 27, 2019

Jau vēstījām, ka sestdien mūžībā negaidīti devies TV seja Mārtiņš Ķibilds. "Mūsu viena no dedzīgākajām liesmām ir pārdegusi un izdegusi. Mārtiņ, mums Tu vienmēr paliksi spožs, lai arī kurp Tu esi devies. Skumjā ziņa no Mārtiņa ģimenes: “Sestdien, 26. oktobrī pēkšņi miris TV raidījumu veidotājs un vadītājs Mārtiņš Ķibilds. Mārtiņa ģimene lūdz cienīt piederīgo privātumu un plašākus komentārus šobrīd nesniegs. Visa informācija par atvadīšanos tiks laikus publicēta "Facebook" lapā,"" teikts paziņojumā. Mārtiņš Ķibilds dzimis 1973.gada 23. jūlijā. Viņš žurnālistikā darbojās kopš deviņdesmitajiem gadiem. Gadsimtu mijā Ķibilds vadīja populāro erudīcijas spēli "Gribi kļūt miljonārs?", bet vēlāk pievērsās arī citiem projektiem, no kuriem daudzi bija saistīti ar arhitektūru un dizainu, kas bija Mārtiņa kaislība. Viņš veidojis tādus raidījumus kā "Adreses", "Atslēgas", "Kultūrdeva" un citus. Viņš bijis arī Latvijas Arhitektu savienības valdes priekšsēdētājs.