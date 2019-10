Proti, mūsu "Baltā nama" mājaslapai internetā izveidota "vietne-dubultniece", kur par biļetēm tiek prasīta vismaz divkārša cena . Jāpiebilst, ka biļetes nav īstas.

Par šādas "vietnes-dubultnieces" pastāvēšanu zina arī LNOB vadība – iesniegtas vismaz septiņu neapmierinātu klientu vēstules. Uz šo vietni visi nokļuvuši, jo izvēlējušies "Google" meklētājā pirmo piedāvāto adresi, šādu iespēju meklētājs piedāvā iegādāties kā reklāmas pakalpojumu.

Kā novēroja portāls Jauns.lv, cilvēki sociālajos tīklos joprojām dalās ar informāciju par krāpšanas sistēmu. Kā sociālajā tīklā “Facebook” norāda LNOB valdes loceklis Sandis Voldiņš, problēma ir piefiksēta, taču trūkst iesaistīto rīcības, lai krāpniecību novērstu. Tāpat LNOB apkrāptajiem cilvēkiem piedāvā jau gatavas formas iesniegumiem policijā, taču pagaidām neviens nav izrādījis interesi, lai pieteikumus parakstītu.

“Esam lūguši google (kurš arī atbild apmēram pēc pusotra mēneša) šo rezultātu izslēgt no meklējuma; esam lūguši bankai (RUS) caur kuru iet maksājumi slēgt šos norēķinus, esam uztaisījuši un dodam piekrāptajiem divas standarta formas ENG/RUS valodās iesniegumam policijai par krāpniecību (kas interesanti - pagaidām neviens nav parakstījis) un bankai par atmaksu + vairākas reizes publiski (pēdējo reizi pāris dienas atpakaļ) gan twiter, gan facebook aicinājuši pirkt oficiālajās lapās,” raksta Voldiņš, aicinot piedāvāt vēl idejas, ko darīt šādā situācijā.

Tāpat Voldiņš neslēpj pārsteigumu, cik viegli šādu krāpšanas sistēmu ir izveidot, bet cik grūti to nobloķēt.

Neoficiāla informācija liecina, ka LNOB "vietne-dubultniece" atrodas serveros Krievijā. Un, galvenokārt, vērsts uz šīs valsts pircējiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) skaidroja ka no Latvijas par šo vietni sūdzības saņemtas nav, tādēļ arī šī situācija nav vērtēta. "Sākotnēji jāvēršas pie uzņēmuma, tad var vērsties pie mums. Tad līdz ar to var vērtēt, kāda ir uzņēmuma komercprakse. Kamēr nav vērsušies patērētāji, mēs to nevaram vērtēt," norādīja PTAC pārstāve Santa Zarāne.

