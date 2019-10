Satiksmes ministrija (SM) skaidro, ka atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktajam, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus, Autotransporta direkcija organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos, kā arī nodrošina sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu un piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem un republikas pilsētu pašvaldībām par pārvadājumiem, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, ja maršruta daļa ir vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma, un par personām ar invaliditāti pārvadāšanu.

Šogad Latvijā darbojas 26 pārvadātāji, ar kuriem noslēgti 54 līgumi par pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un divi pārvadātāji, kas veic pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu.

Ministrija norāda, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai, šogad nepieciešams piešķirt papildu finansējumu 17 759 626 eiro apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem un republikas pilsētu pašvaldībām. Piešķirot papildu finansējumu tiks izpildītas valsts uzņemtās saistības, kas noteiktas sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos par 2019.gadu.

Tostarp reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem nepieciešami papildu 9 145 389 eiro, no kuriem 731 386 eiro ir 2018.gada nesegtās saistības. Reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem papildu vajadzīgi 6 346 848 eiro. Savukārt republikas pilsētu pašvaldībām par zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas robežām piešķirami papildu 871 168 eiro, no kuriem 154 781 eiro ir 2018.gadā nesegtās saistības. Turklāt, lai segtu izmaksas par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, papildu šogad vajadzīgs 1 396 221 eiro.