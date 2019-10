Ķuzis arī uzsvēra, ka šī nav standarta situācija, kad viens otram nosūta e-pastu, īsziņu vai nosūta caur “WhatsApp” kaut kādus draudus. Viņš minēju, ka tika izmantotas dažādas viltības. Jaunietim esot zināšanas šajā jomā un policija pieļauj, ka viņš vienkārši nav novērtēts un šādā veidā sevi parāda - es māku, es varu. Šim cilvēkam jau iepriekš ir bijušas dažādas situācijas arī citās mācību iestādēs un esot svarīgi, šajā tehnoloģiju laikmetā, šos cilvēkus novērtēt.

"Mums bija skaidrs, ka viņš ir jānotver, jo kas zina, cik tālu viņš būtu gatavs iet," par draudētāju teica Ķuzis. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Šeit ir ļoti būtiska loma zaudējumiem, ko ir nesusi konkrētā iestāde vai organizācija un tas ir uz šīs personas pleciem, ne tikai kriminālatbildība. Viņam būs jāsedz zaudējumi, kas ir radušies viņa rīcības rezultātā," papildināja Valsts policijas priekšnieks.

“Nav pamats bažām par to, ka Latvijā atdzimst 90. gadi vai parādās terorisms. Neviens no šiem draudiem, kurus mēs esam saņēmuši, nav reāli. Diemžēl cilvēki dažādu motīvu vadīti, pamatā huligānisku motīvu vai atriebības, izmanto to, lai traucētu, lai iegūtu sev kādu gandarījumu, kādas iestādes vai organizācijas darbu,” pozitīvi noskaņots skaidroja Ķuzis.