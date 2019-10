Pildava kopš 2004.gada strādāja policijas sabiedrisko attiecību jomā, bet kopš 2011.gada, vadīja Sabiedrisko attiecību nodaļu un visas VP komunikāciju ar sabiedrību.

"Diemžēl tāda ir situācija, ka no policijas un valsts pārvaldes vispār aiziet spēcīgi, zinoši un profesionāli cilvēki, jo atalgojums nozarē nav konkurētspējīgs," norādīja Ķuzis un piebilda, ka Pildava ir augstas raudzes profesionāle, kuras aiziešana policijai būs zaudējums.

Pildava pauda gandarījumu, ka viņai bijusi fantastiska iespēja būt VP komandas daļai un strādāt ar profesionāliem cilvēkiem "mierīgās dienās, krīzēs un traģiskos notikumos."

"Es uzskatu, ka policija komunikācijas ar sabiedrību jomā ir bijis viens no flagmaņiem. Policija bija viena no pirmajām valsts iestādēm, kas ļoti aktīvi un atvērti sāka komunikāciju sociālajos tīklos. Arī uzticēšanās reitingi VP dažādās socioloģiskajos pētījumos ir vieni no augstākajiem starp valsts pārvaldes iestādēm," piebilda Pildava.

Pildava norādīja, ka turpmākajā karjerā vēlas pieņemt jaunus personīgos izaicinājumus.