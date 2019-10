Viņš norāda, ka no 1.oktobra maksas noteikšanai par lietus notekūdeņu novadīšanu tiek piemērotas jaunās Ministru kabineta noteiktās normas par vidējo nokrišņu daudzumu Rīgā.

Proti, ir mainīts vidējais nokrišņu daudzums Rīgas pilsētā un no 1.oktobra centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto lietus notekūdeņu daudzuma aprēķinam tiks piemērots vidējais nokrišņu daudzums 671 milimetri gadā, līdzšinējo 636 milimetru gadā vietā.

Lai esošo notekūdeņu apjomu pārrēķinātu atbilstoši jaunajiem noteikumiem, jau aprēķinātajiem apjomiem tiks piemērots koeficients 1,055. "Piemēram, ja šobrīd ik mēnesi klientam jānorēķinās par novadītajiem lietus notekūdeņiem 55 kubikmetru apjomā, tad no 1.oktobra tie būs 58,025 kubikmetri," skaidroja Mucenieks.

Informācija par šīm izmaiņām esot iekļauta arī septembra rēķinos.

Attiecībā uz vietām, kur nav ierīkota atsevišķa kanalizācijas sistēma lietus notekūdeņu novadīšanai un šie notekūdeņi nonāk sadzīves kanalizācijas sistēmā ir paredzēta cita aprēķinu kārtība. Proti, ja pakalpojuma lietotājs centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada lietus notekūdeņus no sava nekustamā īpašuma teritorijas, to daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un to apjomu (kubikmetri gadā) nosaka atbilstoši būvnormatīvam par kanalizācijas būvēm.