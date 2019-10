Neraugoties uz līdzīpašnieka Arņa Kursīša gatavību atpirkt daļu no dzimtas īpašuma, tiesa nolemj to izsolīt. (Foto: Facebook)

Ātro kredītu miljonāri cenšas atņemt dzimtas mājas savulaik zināmam TV šovmenim

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Neraugoties uz līdzīpašnieka vēlmi atpirkt no kāda uzņēmuma trešdaļu viņa dzimtai vēsturiski piederējuša īpašuma, pirmās instances tiesa tomēr lēmusi to nodot izsolē, jo šādu iespēju paredz Latvijas likumos no seniem laikiem nemainīgi saglabājušās normas par kopīpašuma izbeigšanu, vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".