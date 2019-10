Zināms, kā tiks tērēts nākamā gada budžets; visvairāk naudas novirzīs sociālajai aizsardzībai

Valsts budžeta izdevumi 2020.gadā plānoti desmit miljardu eiro apmērā, kas, salīdzinot ar 2019.gada plānu, ir par 6,5% jeb 610,1 miljonu eiro vairāk.

Sociālajai aizsardzībai no budžeta tiks tērēti 3,513 miljardi eiro jeb 35,1% no visiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2019.gadā plānoto, nākamgad sociālajai aizsardzībai tiks veltīts par 7% jeb 228,7 miljoniem eiro vairāk. Palielinājums galvenokārt saistīts ar pensiju indeksāciju, kā arī papildu piešķirto finansējumu atbalstam minimālo ienākumu līmeņa palielināšanai, tajā skaitā minimālo pensiju paaugstināšanai, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pārskatīšanai personām ar invaliditāti.

Veselībai tiks veltīti 11,7% jeb 1,172 miljardi eiro, kas ir par 33,8 miljoniem eiro jeb 3% vairāk nekā šogad. Palielinājums galvenokārt saistīts ar papildu finansējuma piešķiršanu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai, kā arī izmaiņām finansējumā atbilstoši valsts pamatbudžetā plānotajiem ieņēmumiem no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) sadales veselības aprūpes finansēšanai.

Aizsardzībai nākamā gada budžetā paredzēti 664,2 miljoni eiro jeb 6,6% no visiem plānotajiem tēriņiem. Salīdzinājumā ar 2019.gadā plānoto, tas ir par 31,6 miljoniem eiro jeb 5% vairāk. Palielinājums nodrošina Aizsardzības ministrijai budžeta izdevumus 2020.gadā 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Vispārējiem valdības dienestiem tiks atvēlēti 1,489 miljardi eiro jeb 14,9% no plānotajiem tēriņiem. Salīdzinājumā ar 2019.gadā plānoto, tas ir par 147,3 miljoniem eiro jeb 11% vairāk. Izdevumu pieaugums galvenokārt saistīts ar to, ka par 47,1 miljonu eiro tiks palielināti plānotie izdevumi iemaksām Eiropas Savienības (ES) budžetā, par 61,6 miljoniem eiro palielināti izdevumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam u.c.

Izglītībai nākamgad tiks tērēti 818,9 miljoni eiro jeb 8,2% no visiem tēriņiem. Salīdzinājumā ar šajā gadā plānoto, izglītībai veltīs par 19,8 miljoniem eiro jeb 2,5% vairāk. Paredzēts papildu finansējums no 2019.gada 1.septembra palielinātās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes līdz 750 eiro nodrošināšanai pilnam gadam.

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai 2020.gada budžetā atvēlēts 636,1 miljons eiro jeb 6,4% no visiem tēriņiem. Un tas ir par 5,9 miljoniem eiro jeb 0,9% vairāk, nekā šogad. Palielinājums galvenokārt saistīts ar papildus piešķirto finansējumu atlīdzības palielinājumam iekšlietu sistēmas un tieslietu sistēmas amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kā arī nozares prioritātēm.

Ekonomiskai darbībai tiks atvēlēti 1,469 miljardi eiro jeb 14,7% no visiem tēriņiem, kas salīdzinājumā ar 2019.gadā plānoto ir par 124,4 miljoniem eiro jeb 9,2% vairāk. Tas galvenokārt saistīts ar izdevumu pieaugumu budžeta programmā "Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

Vides aizsardzībai nākamā gada budžetā atvēlēs 50,2 miljonus eiro jeb 0,5% no visiem tēriņiem, kas salīdzinājumā ar 2019.gadā plānoto ir par 2,2 miljoniem eiro jeb 4,6% vairāk. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai tiks atvēlēti 12,5 miljoni eiro jeb 0,1% no visiem tēriņiem.

Atpūtai, kultūrai un reliģijai 2020.gada budžetā atvēlēs 174,6 miljonus eiro jeb 1,7% no visiem tēriņiem, kas salīdzinājumā ar 2019.gadā plānoto ir par 15,9 miljoniem eiro jeb 10% vairāk. Tas galvenokārt saistīts ar papildus piešķirto finansējumu atlīdzības palielinājumam kultūras nozarē nodarbinātajiem un citām nozares prioritātēm, kā arī papildu finansējumu sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus.

Valsts budžeta izdevumu finansēšanai 2020.gadā paredzēs 1,217 miljardus eiro jeb 12,2% no kopējiem izdevumiem, šo naudu paredzēts novirzīt atlīdzībai. Salīdzinot ar 2019.gadu, izdevumi atlīdzībai palielināsies par 2,3% jeb 27,3 miljoniem eiro. Finansējums palielināts Aizsardzības ministrijai starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētajam atalgojumam. Izdevumi atlīdzībai palielināti veselības, izglītības, iekšlietu, tieslietu un kultūras nozares jomā strādājošiem, kā arī Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Prokuratūras darbinieku atlīdzības palielināšanai, Valsts kontroles revīziju rezultātu ietekmes stiprināšanai efektīvas, atbildīgas, pārredzamas publiskās pārvaldes attīstībai u.c.

Izdevumi precēm un pakalpojumiem 2020.gadā paredzēti 804,5 miljonu eiro apmērā jeb 8% no kopējiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2019.gadu, izdevumi precēm un pakalpojumiem palielināti par 4,7% jeb 36,3 miljoniem eiro. Lielākais izdevumu palielinājums paredzēts Nacionālo bruņoto spēku uzturēšanai Aizsardzības ministrijas budžetā.

Procentu izdevumiem 2020.gadā paredzēti 225,4 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2019.gadu, ir par vienu miljonu eiro jeb 0,5% vairāk.

Subsīdijām un dotācijām 2020.gadā paredzēti 2,337 miljardi eiro jeb 23,4% no kopējiem izdevumiem. Salīdzinot ar 2019.gadu, to apjoms palielināts par 251,8 miljonu eiro jeb 12,1%. Valsts pamatfunkciju īstenošanai paredzētais finansējums palielinās saistībā ar papildu finansējuma piešķiršanu ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai, papildu finansējumu valsts atbalstam lauksaimniecības un lauku attīstībai, kā arī plānoto finansējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu nodrošināšanai un demogrāfijas pasākumiem. To pēc attiecīgu normatīvo aktu pieņemšanas un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas saskaņojuma paredzēts pārdalīt iesaistītajām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets piektdien ārkārtas sēdē atbalstīja 2020.gada budžetu, kurā konsolidētie budžeta ieņēmumi prognozēti 9,89 miljardu eiro apmērā, bet izdevumi - desmit miljardu eiro apmērā.

Salīdzinājumā ar 2019.gada budžetu, nākamgad ieņēmumi augs par 717,1 miljonu eiro, bet izdevumi par 610,1 miljonu eiro.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2020.gadā prognozēti 6,88 miljardi eiro un izdevumi plānoti 7,22 miljardi eiro. Valsts pamatbudžeta izdevumu palielinājums, salīdzinot ar 2019.gada plānu ir 400 miljoni eiro jeb 5,9%. Izdevumu palielinājums ir 325,2 miljoni eiro, kas paredzēts izdevumiem valsts pamatfunkciju finansēšanai.