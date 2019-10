Jauns.lv jau vēstīja, ka Ozola, būdama komandējumā Turcijā, publicēja pretrunīgu un visnotaļ pārprotamu tvītu saistībā ar Turcijas iebrukumu Sīrijas ziemeļos, lai apkarotu kurdu kaujiniekus. Brīdī, kad Ozolas tvīts tviterī izraisīja rezonansi, deputāte savu ierakstu dzēsa, un visu atlikušo vakaru nekādi nereaģēja uz soctīklotāju jautājumiem, ko gan īsti viņa bija domājusi.

Ceturtdien Ozola vēsta: "Atzīstu, ka mans vakardienas ieraksts bija viegli pārprotams un šī man ir patiesi laba mācība par TW komunikācijas spēku. Karu plosītajā Sīrijā es patiesi atbalstu konfliktu risināšanu sarunu ceļā un to skaidri paudu arī Turcijas partneriem".

Jāpiebilst, ka Linda Ozola tviterī reģistrējusies tikai nupat, un, iespējams, nepārzināja vietnes īpatnības - tajā nekas nepaliek nemanīts. Atvainošanās par savu kļūdu ir viņas pēc skaita tikai trešais tvīts.

Kara otrajā dienā ziņas par 18 ievainotajiem

Šāviņiem trāpot valdības ēkai un citiem namiem netālu no Sīrijas robežas esošajā Turcijas pilsētā Akčakalē, ceturtdien ievainoti vismaz 18 cilvēki, ziņo vietējie mediji. No Akčakales Turcijas karaspēks trešdien sāka plašu uzbrukumu kurdu kontrolētajām teritorijām pilsoņkara plosītās valsts ziemeļaustrumos.

Trīs cilvēki ievainoti, tostarp viens nopietni, šāviņam trāpot kādas valsts iestādes ēkā, un dūmi bija redzami nākam no vairākām vietām pilsētā, ziņoja aģentūras AFP žurnālists, piebilstot, ka dzirdams apšaudes troksnis. Pilsētas varasiestādes aicināja cilvēkus doties uz patvertnēm.

Turcijas ofensīvas mērķis Sīrijā ir padzīt kurdu kaujiniekus no robežas un nodibināt pierobežā "drošības zonu", kurp repatriēt sīriešu bēgļus. Neraugoties uz to, ka kurdu grupējumam "Tautas aizsardzības vienības" (YPG) bijusi izšķiroša loma uzvarās Sīrijā karā pret teroristu grupējumu "Islāma valsts", un to, ka Vašingtona Sīrijas kurdu kaujiniekus uzskata par sabiedrotajiem un tos militāri atbalstījusi, Ankara YPG dēvē par Turcijā ārpus likuma izsludinātā bruņotā separātistu grupējuma "Kurdistānas Strādnieku partija" (PKK) atzaru un uzskata YPG par teroristu organizāciju.

Erdoans draud "atvērt vārtus" uz Eiropu Turcijā esošajiem sīriešu bēgļiem

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans ceturtdien piedraudēja "atvērt vārtus" uz Eiropu viņa valstī esošajiem sīriešu bēgļiem, nosodot Eiropas Savienības (ES) kritiku par Sīrijā uzsākto operāciju pret kurdu spēkiem.

"Hei Eiropas Savienība! Tu nevari mūsu operāciju dēvēt par invāziju," Ankarā paziņoja Erdoans. "Tad mēs atvērsim vārtus un nosūtīsim 3,6 miljonus bēgļu."

Erdoans arī noraidīja starptautisko kritiku un norādīja, ka Turcijas operācija Sīrijas ziemeļaustrumos ir vērsta tikai uz "terora likvidēšanu".

Viņš bez ES nosodīja arī ASV, Ēģipti un Saūda Arābiju.

Pēc viņa teiktā, Saūda Arābija nogalina mierīgos iedzīvotājus Jemenā, bet Ēģiptes prezidents Abdelfatahs as Sisi esot "slepkava".

Erdoans arī pavēstīja, ka ofensīvas otrajā dienā Sīrijas ziemeļaustrumos esot "neitralizēti 109 teroristi", un aicināja kurdu kaujiniekus nolikt ieročus.

Turcija trešdien sākusi plašu uzbrukumu kurdu kontrolētajām teritorijām Sīrijas ziemeļaustrumos, vispirms veicot intensīvu bombardēšanu, bet tad izvēršot sauszemes spēku ofensīvu, kas kļuvis iespējams pēc tam, kad apvidu pameta tur dislocētie ASV spēki.

Erdoans trešdien tviterī paziņoja par uzbrukuma sākumu, un drīz pēc tam Turcijas kara aviācija un artilērija sāka apšaudīt kurdu pozīcijas visā robežas garumā, liekot tūkstošiem civiliedzīvotāju bēgt no savām mājām.