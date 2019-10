Sieviete no desmitās kajītes

Atsauksmes par to ir ļoti labas, mudinot sarosīties tos, kam patīk krimiķi, kuros vairāk uzmanības pievērsts cilvēku attiecībām, nevis nozieguma detaļām. Autore lieliski prot kāpināt spriedzi. Jau grāmatas sākums liecina, ka tālāk notikumi izvērtīsies vēl dramatiskāki, vēl spraigāki un autorei vēl veiksmīgāk izdosies lasītāju ievilināt pašās to dzīlēs. “Baiss un mulsinošs psiholoģiskas spriedzes romāns,” brīdina laikraksts “The Sun”.

Romāna galvenā varone ir jauna žurnāliste Lo Blekloka. Tikko viņai gadījies ārkārtīgi nepatīkams piedzīvojums pašas mājās, bet dzīve izlēmusi Lo atalgot: darbavieta, izklaides žurnāls, uzticējis Lo brīnišķīgu uzdevumu. Kopā ar citiem žurnālistiem viņa piedalīsies ekskluzīvā prezentācijas braucienā ar miljonāra Balmera jauno kruīza kuģi “Aurora Borealis”, kur lūgto viesu skaitā ir ievērojami uzņēmēji un sabiedrības dāmas. Tam jābūt īstam sapņu ceļojumam, kurā tiks piepildītas visas braucēju vēlmes: izcils spa, izmeklēta virtuve, dārgi dzērieni, smalkas sarunas, mūzika un… slepkavība?

Pamodusies no kliedziena, Lo saspringti ieklausās naktī un dzird skaļu šļakstu, it kā no blakuskajītes jūrā tiktu izsviests cilvēka ķermenis. Izsteigusies ārā, viņa pārliecas pār margām un pamana ūdenī šūpojamies gaišu apveidu. Taču blakus esošajā kajītē neviens nav iemitināts, turklāt visi kuģa pasažieri ir uz vietas. Bezmiega nomocītā, satrauktā un arvien pieaugošas spriedzes pārņemtā Lo spiesta samierināties ar domu, ka droši vien kļūdījusies.

Bet ja nu tomēr uz kuģa atrodas slepkava? Un viņa ir vienīgā lieciniece...

Kā lai aptur slepkavu, ja neviens netic tā esamībai?

Ruta Vēra (Ruth Ware) ir angļu rakstniece, kuras sarakstītie spriedzes romāni tiek tulkoti un izdoti vairāk nekā 30 valodās un ierindojas visvairāk pārdoto grāmatu topos daudzās valstīs.

Pieejama arī e-grāmata.

No angļu valodas tulkojusi Adriana Dzērve.