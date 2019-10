Siguldas pašvaldība ēdināšanu bērnudārzos uzticēs "Vectēvam"

Ar līdzzšinējo ēdinātāju SIA "Baltic Restaurants Latvia" jeb "Daily" pašvaldība lauza līgumu pēc tam, kad vairāki bērni bērnudārzos inficējās ar dažādām zarnu infekcijas slimībām.

Brikmane stāstīja, ka Siguldas novada pašvaldībā ir noslēdzies ārkārtas iepirkums, kurā no septiņiem uzrunātajiem "ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem ar labu reputāciju un rekomendācijām", tikai trīs pretendenti apstiprinājuši dalību iepirkumā. Arī Siguldas novada vietējie uzņēmēji, kuriem tika piedāvāta iespēja startēt konkursā, kapacitātes trūkumu dēļ atteikušies piedalīties. Divi no uzņēmējiem piedāvājumu neiesniedza, jo nespēja izpildīt pašvaldības uzstādītās prasības.

Siguldas novada pašvaldība iepirkumā bija iestrādājusi, pēc Brikmanes vārdiem, augstas prasības produktu kvalitātei, produktu piegādātāju izvēlē, speciālo diētu nodrošināšanā, kā arī bērnu vecāku lūgumu nodrošināt dārzeņu pirmapstrādi uz vietas ēdināšanas blokā, neizmantot jau mizotus, vakuumā fasētus dārzeņus. Iepirkumā saskaņā ar normatīvajiem aktiem tika iekļautas arī Zaļā iepirkuma prasības, teica Brikmane.

Pašvaldības speciālisti sadarbībā ar uztura speciālistu esot rūpīgi izvērtējuši SIA "Vectēvs" iesniegto piedāvājumu, kas, palielinot uzņēmuma kapacitāti, būšot spējīgs nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus visās Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs no 14.oktobra.

Šajā nedēļas nogalē - 12.oktobrī un 13.oktobrī - nomā nodotās telpas un iekārtas pašvaldību bērnudārzu virtuves blokos nodos uzņēmums SIA "Baltic Restaurants Latvia", ar kuru pašvaldība lauzusi līgumu, lai no pirmdienas, 14.oktobra, darbu varētu uzsākt jaunais uzņēmējs SIA "Vectēvs", kas ēdināšanas pakalpojumus sniedz izglītības iestādēs Vidzemē, sacīja pašvaldības pārstāve.

Viņa skaidroja, ka ārkārtas iepirkuma uzvarētājs SIA "Vectēvs" ēdināšanas pakalpojumus Siguldas pilsētas bērnudārzos nodrošinās līdz brīdim, kad tiks veikta jauna iepirkuma procedūra likumā noteiktā kārtība un noslēgts līgums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības bērnudārzos.

"Kā ierasts, pašvaldība aicinās vecākus uz sarunu par nepieciešamajiem papildinājumiem jauna ēdināšanas iepirkuma izsludināšanai. Ja SIA "Vectēvs" pakalpojuma kvalitāte apmierinās gan pašvaldību, gan vecākus un bērnus, visticamāk, šis ēdinātājs varēs nostrādāt līdz šī mācību gada beigām," prognozēja Brikmane.

Viņa uzsvēra, ka jaunais ēdināšanas pakalpojuma līgums paredz, ka pašvaldība ir tiesīga veikt no valsts institūcijām neatkarīgas analīzes, lai regulāri pārbaudītu, vai nomā nodotajās telpās ir atbilstoša higiēna. Izglītības iestādes medmāsa kontrolēšot ēdienkaršu atbilstību un ēdiena kvalitāti, kā arī produktu izcelsmi, tostarp piegādātāju atbilstību iepirkuma piedāvājumā solītajam.

Ēdināšanas pakalpojumu izmaksas pirmsskolas izglītības iestādēs nemainīsies, kā to paredzēja iepirkuma procedūras nosacījumi. Par trīsreizēju ēdināšanu vecākiem būs jāmaksā līdzšinējā summa 3 eiro apmērā, no kuras pašvaldība dažādām ģimeņu grupām saskaņā ar noteikumiem līdzfinansē no 10% līdz 75% no ēdināšanas izdevumiem. 10% pašvaldības līdzmaksājumu saņem ikviens Siguldas novadā deklarētais bērnudārza audzēknis, tātad trīsreizēja ēdināšana ģimenēm maksā 2,70 eiro, bet, piemēram, 75% līdzfinansējums tiek piešķirts tām daudzbērnu ģimenēm, kurās četri vai vairāk bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai skolu, stāstīja pašvaldības pārstāve.

Brikmane informēja, ka 8.oktobrī ir izsludināta atklāta iepirkuma procedūra par ēdināšanas pakalpojumiem Siguldas novada vispārizglītojošajās skolās, jo pašvaldībai normatīvo aktu noteiktā kārtība nebija tiesības rīkot ārkārtas iepirkumu procedūru.

"Šajā iepirkumā, kas sadalīts trīs lotēs jeb daļās, varēs piedalīties ikviens ēdināšanas uzņēmums, kurš atbilst prasībām un kuram ir ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā kapacitāte. Līdz jauna līguma noslēgšanai, kas varētu notikt novembra vidū, ēdināšanas pakalpojumus Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) stingrā uzraudzība turpinās sniegt "Baltic Restaurant Latvia"," informē pašvaldība.

Jau ziņots, ka līgumu ar "Daily" par ēdināšanu visos Siguldas pilsētas bērnudārzos lauza, pamatojoties uz PVD atkārtoto pārbaužu rezultātiem, kā arī darbinieku personīgās higiēnas pārkāpumiem, kas iespējams ir par iemeslu, ka ar dažādām zarnu infekcijas slimībām septembrī saslima 46 Siguldas iedzīvotāji, tostarp 39 bērni. Savukārt no līguma par četru novada skolu ēdināšanu uzņēmums paziņojis, ka atkāpsies pats.

Kā liecina "Firmas.lv" dati, ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma SIA "Vectēvs" apgrozījums pagājušajā gadā bija 506 324 eiro, bet peļņa - 1006 eiro.

