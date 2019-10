Šodien, Vecumniekos tiekoties ar Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātiem, pašvaldība izteikusi savas bažas par nākamā gada budžetu. Līdzīgi kā pausts Ministru kabineta (MK) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2020.gada vienošanās un domstarpību protokola projektā, arī vietējo pašvaldību uztrauc dažādu nodokļu un arī kopējā valsts budžeta ieņēmumu sadalījums.

Kalniņš klāstīja, ka viens no aktuālākajiem jautājumiem ir brīvpusdienas 1.-4.klasēm. Lai brīvpusdienas nodrošinātu, pašvaldībai, iespējams, nāksies atteikties no pusdienu apmaksas citiem izglītības iestāžu audzēkņiem, jo pašlaik brīvpusdienas novadā ir visiem. Taču, pēc Kalniņa teiktā, izdevumi vidusskolēnu un mazāko skolēnu ēdināšanai nav salīdzināmi - vidusskolēnu brīvpusdienām vajadzīgi 11 000 eiro, bet 1.-4.klašu skolēniem - 70 000 eiro.

Ar komisijas deputātiem pārrunātas arī īpašumu atgūšanas problemātika, un šī jautājuma iniciators bijusi Kurmenes baznīcas draudze. Tāpat pašvaldība paudusi savu nostāju par plānoto administratīvi teritoriālo reformu.

Komentējot MK un LPS 2020.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu, Kalniņš aģentūrai pauda, ka pašvaldība atbalsta LPS darbu, un sniedz arī savus priekšlikumus. Viņaprāt, protokolā iekļautās domstarpības nav LPS piekāpšanās, jo tādas pastāvējušas arī iepriekš.

Jau vēstīts, ka valdība otrdien atbalstīja MK un LPS 2020.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu, kurā paredzēts pašvaldībām vairs neatvēlēt konkrētu daļu no nodokļu ieņēmumiem.

Minētajā protokolā ir ietverti tie pasākumi, par kuriem puses ir vienojušās, kā arī uzskaitīti pasākumi, par kuriem vienošanās nav panākta.

Ja iepriekš valdības un LPS vienošanās protokolā tika paredzēts pašvaldībām no kopbudžeta ieņēmumiem novirzīt 19,6%, tad šodien pieņemtais protokols to vairs neparedz. Tomēr LPS aprēķini liecina, ka pašvaldību budžetiem nākamgad tiks novirzīti 18,8% no kopbudžeta ieņēmumiem.

Valdībai un pašvaldībām 2020.gada budžeta kontekstā ir domstarpības par azartspēļu nodokļa un dabas resursu nodokļa ieņēmumu pārdali no pašvaldību budžeta uz valsts budžetu, par pašvaldību aizņemšanās nosacījumiem, par finansējumu pašvaldību ceļiem un ielām, par valsts reģionālo un vietējo ceļu sakārtošanas programmu, par brīvpusdienām 1.-4.klases skolēniem, kā arī par visu pirmsskolas pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta.