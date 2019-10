Tomēr jāteic, ka Vašingtonā Rimšēvičs tomēr reprezentēs Latvijas valsti, jo, kā teikts likumā „Par Latvijas Banku”, tā ir „pilntiesīga autonoma valsts iestāde”. Un, tāpat kā oficiālās delegācijas pārstāvji, viņš uz Ameriku dosies par valsts (šajā gadījumā – Latvijas Bankas) līdzekļiem, turklāt lielākiem nekā oficiālie delegācijas locekļi.

Pērnā gada sākumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aizdomās par kukuļņemšanu aizturēja un uzsāka kriminālprocesu pret LB prezidentu Rimšēviču, viņu arī atstādinot no amata pienākumu pildīšanas. Tomēr šī gada februārī Eiropas Savienības tiesa viņu atjaunoja amatā, bet Rimšēvičam joprojām pastāv vairāki amata ierobežojumi, piemēram, viņam nav pieejama informācija par izmeklēšanas gaitu un liegums izbraukt no valsts bez procesa virzītāja atļaujas. Līdz ar to viņš arī nevar „pilnvērtīgi” pārstāvēt Latvijas intereses. Un to viņš darīs pāris mēnešus pirms stāšanās tiesas priekšā.

Parasti Latvijas Bankas prezidents līdz tam bija iekļauts oficiālajās delegācijās, kurās Latviju pārstāvēja sarunās ar PB un SVF. Tomēr nu viņš ar valdības rīkojumu vairs nav oficiālās delegācijas sastāvā, kas no 18. līdz 20. oktobrim Latviju pārstāvēs Vašingtonā notiekošajā SVF un PB pilnvarnieku gada sanāksmē. Uz ASV galvaspilsētu dosies deviņi Latvijas finanšu nozares pārstāvji finanšu ministra Jāņa Reira vadībā. Rimšēvičs palicis „aiz borta” un tādēļ LB sanāksmē pārstāvēs LB Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītājs Juris Kravalis.

Tomēr, pēc visa spriežot, Rimšēvičs nav vēlējis palikt aiz pasaules vareno finanšu dūžu borta un uz Ameriku dosies. Vispirms par to bija visai skopa informācija „Bloomberg” biznesa ziņu portālā, kurā viens no delegācijas pārstāvjiem Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktors Aleksis Jarockis teica: „Ja viņš (Rimšēvičs) dodas uz Vašingtonu, tad tas nebūs oficiālās delegācijas sastāvā”.

Rimšēviča brauciena izmaksas uz ASV ir divtik lielākas nekā Latvijas oficiālajam pārstāvim. Proti, plānotās Kravaļa komandējuma izmaksas ir 3522 eiro (tajā skaitā aviobiļetes, viesnīca, uzturēšanās un citi izdevumi), bet Rimšēvičam – 6823 eiro



Jauns.lv LB preses sekretāram Jānim Silakalnam jautāja, vai Rimšēvičs dosies uz Vašingtonu un kādā statusā. Viņš atbildēja: „Rimšēvičs nav iekļauts Latvijas delegācijā SVF un PB sanāksmei, līdz ar to uz ASV viņš nedodas tās sastāvā un nepiedalīsies tās pasākumos. Uz ASV Rimšēvičs dodas kā Latvijas Bankas prezidents darba komandējumā, kura izmaksas attiecīgi sedz LB. Atļauju Rimšēvičam doties šādā komandējumā ir devis procesa virzītājs, šajā gadījumā – tiesa”. Par to, kādi būs bankas prezidenta uzdevumi Amerikā, Silakans teica:

„Rimšēviča komandējuma ASV laikā plānotas tikšanās ar Latvijas Bankas darījumu partneriem, tostarp Latvijas Bankas aktīvu pārvaldītājiem, kā arī citas aktivitātes, piemēram, ikgadējā tikšanās ar citu Baltijas valstu centrālo banku vadītājiem”.

Tātad, ja „de iure” Rimšēvičs Latviju Ameriku nepārstāvēs, tad „de facto” gan. Vienlaikus jāuzsver, ka LB oficiālajā interneta mājaslapās kalendārā nebija ieraksta, ka kāds no LB šī mēneša otrajā pusē dosies uz Ameriku. Kāpēc tas tā, bankas preses sekretārs Jauns.lv teica:

„Šeit pie vainas būs komandējuma formalitāšu kārtošana, ko gaidīju, pirms izvietot attiecīgo informāciju Bank.lv kalendārā, informējot par būtiskām aktivitātēm, kurās piedalās Eiropas Centrālās bankas Padomes locekļi, šajā gadījumā – LB prezidents. Šī informācija tuvākajās dienās tiks izvietota arī publiski pieejamajā kalendārā.



Ja jautājums ir par Juri Kravali, viņš ir (jau tradicionāli) iekļauts Latvijas delegācijā dalībai ikgadējā SVF un PB sanāksmē Vašingtonā, un dosies šajā komandējumā, piedaloties Latvijas delegācijas oficiālajās aktivitātēs. Arī par viņa došanos uz ASV izvietosim informāciju bank.lv kalendārā”.