Kā pauda politiķis, sadalījums varētu būt pa Brīvības ielu - labā un kreisā puse. Savukārt Pārdaugavā - tieši tāpat, bet pa Kārļa Ulmaņa gatvi.

"Procentuāli šīs četras daļas būs dažādas," atzina Rīgas mērs.

Pēc Rīgas mēra paustā, viens pakalpojuma sniedzējs varēs pretendēt uz maksimāli trīs zonu apsaimniekošanu.

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko (GKR) uzsvēra, ka pašvaldībā vēl nav pieņemts nekāds lēmums attiecībā uz noslēgto 20 gadu ilgo atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar AS "Tīrīga". Viņš sacīja, ka ir jāapzina, kādas būtu sekas, ja līgums tiktu lauzts šodien, un kādas - ja tas paliktu spēkā līdz brīdim, kamēr Konkurences padome pieņems galīgo lēmumu.

Viņš sacīja, ka Konkurences padome pēc būtības lietu vēl nav izskatījusi, līdz ar to nav skaidrs - ir vai nav bijis pārkāpums. Turklāt, ja tā konstatēs pārkāpumu, vēl pastāvēs iespēja lēmumu apstrīdēt tiesā. "Līdz ar to, šobrīd mums no pašvaldības puses nav pamatojuma lauzt šo līgumu," viņš uzskata.

Vaicāti, ja pēc diviem gadiem Konkurences padome atzīs, ka pārkāpuma nav, vai pašvaldība lauzīs līgumu ar jaunajā iepirkumā izvēlētajiem uzņēmumiem, Burovs uzsvēra, ka šie "jautājumi ir vietā" un par tiem tiek diskutēts. Vienlaikus viņš pauda, ka varētu divus gadus arī nedarīt neko, dzīvojot ar kādu pagaidu noregulējumu. Tomēr tas, viņaprāt, neatbilstu pilsētas interesēm.

Kā vēstīts, Rīgas domē šodien tika lemts par tālāko rīcību atkritumu apsaimniekošanas jomā pēc tam, kad Administratīvā apgabaltiesa 1.oktobrī nolēma noraidīt Rīgas pilsētas pašvaldības pieteikumu, kurā lūgts atcelt Konkurences padomes lēmumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu atkritumu apsaimniekošanas tirgū.

Savukārt VARAM otrdien paziņoja, ka ir sagatavojusi grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz, ka Rīgas domei atkritumu apsaimniekošana būs jānodrošina vairākās zonās.

Valdības izsludinātā ārkārtas situācija ilgs ne ilgāk kā līdz 11.decembrim un, lai Rīgā nodrošinātu sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu nepārtrauktību, VARAM izstrādātie grozījumi paredz pienākumu pašvaldībai ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām nodrošināt Rīgas administratīvās teritorijas dalījumu vairākās zonās, kā arī atkritumu apsaimniekotāju izvēli katrā no zonām un līgumu noslēgšanu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Savukārt iedzīvotājiem līdz ārkārtējās situācijas termiņa beigām - 11.decembrim - ir jānoslēdz līgums ar pašreizējo atkritumu apsaimniekotāju. Šis līgums nākotnē zaudēs spēku triju mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība noslēgs līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar jaunajiem izvēlētajiem operatoriem. Maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu varēs noteikt pašvaldība.

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko (GKR) iepriekš atklāja, ka domes Juridiskajai pārvaldei ir uzdots izvērtēt, vai šajos apstākļos noslēgto līgumu ar "Tīrīgu" ir nepieciešams lauzt vai arī to var uz laiku apturēt, kamēr Konkurences padome pārkāpuma lietu būs izskatījusi pilnībā.