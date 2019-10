Viņa skaidroja, ka valsts noteiktais minimālās invaliditātes pensijas apmērs nesedz pat cienīga ēdiena vajadzību nodrošināšanu. "Un ne tuvu nav pietiekams likumdevēja definēto pamatvajadzību - ēdiena, apģērba, mājokļa, veselības aprūpes un obligātā izglītības nodrošināšanai," uzsvēra Siliņa.

Tiesībsargs uzskata, ka invaliditātes pensijas minimālie apmēri nav pietiekami, lai nodrošinātu cilvēka pamatvajadzības, kas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Vienlaikus tiesībsargs vēstulē Saeimai norāda, ka par personu ar invaliditāti pamatvajadzībām uzskatāmas arī tās vajadzības, kas saistītas ar šo personu īpašo veselības stāvokli.

"Sanāk tā, ka cilvēkam ar invaliditāti gandrīz katru mēnesi ir jārisina budžeta dilemma, kurus izdevumus šomēnes segt - pirkt ēdienu vai nepieciešamos medikamentus, apmaksāt komunālos maksājumus, bet tad nomirt badā vai beigt savu eksistenci zāļu dārdzības dēļ," uzsvēra tiesībsargs. "Kā cilvēkam ar I grupas invaliditāti kopš bērnības izdzīvot ar 170,75 eiro mēnesī?" deputātiem vaicā tiesībsargs.

Tāpat tiesībsargs uzsver, ka invaliditātes pensijas minimālais apmērs ir no 64,03 eiro līdz 102,45 eiro mēnesī atkarībā no piešķirtās invaliditātes grupas, proti, 2,13 eiro līdz 3,42 eiro dienā. Personām ar invaliditāti kopš bērnības invaliditātes pensijas minimālais apmērs ir nedaudz lielāks - no 106,72 eiro līdz 170,75 eiro mēnesī, kas nozīmē, ka šiem cilvēkiem tiek atvēlēti 3,56 eiro līdz 5,69 eiro dienā.

"Eiropas Komisijas finansētā pētījumā konstatēts, ka par pārtikas patēriņa grozu Rīgā 2015.gadā, mēneša budžets, kas vajadzīgs veselīgam uzturam ir 153 eiro vienai personai un 574 eiro ģimenei, kurā ir divi pieaugušie un divi bērni," pauda Jansons.

Viņš secina, ka valsts noteiktais minimālās invaliditātes pensijas apmērs nesedz pat cienīga ēdiena vajadzību nodrošināšanu. "Līdz ar to ir pamats atzīt, ka valsts noteiktais minimālās invaliditātes pensijas apmērs nav pietiekams likumdevēja definēto pamatvajadzību - ēdiena, apģērba, mājokļa, veselības aprūpes un izglītības nodrošināšanai," minēja tiesībsargs.

Siliņa norādīja, ka šobrīd tiesībsargs strādā pie pieteikuma sagatavošanas Satversmes tiesai par trūcīgas personas ienākumu līmeņa apmēra neatbilstību Satversmei, jo valdība noteiktajā termiņā nav novērsusi konstatētos trūkumus. Birojā paredz, ka šis pieteikums Satversmes tiesā tiks iesniegts oktobrī. Savukārt pēc tam jau tiks gatavots nākamais pieteikums Satversmes tiesā - par sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra neatbilstību Satversmei, sacīja Siliņa.

Lai tiesībsargs varētu vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu, saskaņā ar likumu tiesībsargam vispirms ir jāvēršas pie attiecīgā tiesību akta izdevēja ar aicinājumu novērst konstatētos trūkumus. Bet, ja tiesību aktu izdevējs to neveic, tad tiesībsargs var vērsties Satversmes tiesā.