Uzrunā Valsts prezidents atzina, ka mūsu skolēni ir pasaules mērogā pierādījuši, ka viņi ir konkurētspējīgi ne tikai Baltijas un Eiropas mērogā, bet visas pasaules mērogā.

"Kurš no jums ir piedalījies matemātikas un ģeogrāfijas olimpiādēs - cik procentu no pasaules iedzīvotājiem dzīvo Latvijā? 0,003% no pasaules iedzīvotājiem. Bet mums ir vesels birums ar iegūtajām medaļām, un tas, protams, ir daudzkārt vairāk nekā statistiskā varbūtība medaļu ražai Latvijā varētu būt," pauda Levits.

Latvijas skolēnu panākumus mācību olimpiādēs Levits nodēvēja par panākumu arī Latvijas izglītības sistēmai, ko, pēc viņa paustā, mēs parasti ļoti kritizējam.

"Ja Latvijas izglītības sistēma ir spējīga sagatavot skolēnus, kuri spēj šajās starptautiskajās olimpiādēs piedalīties un gūt ļoti labus panākumus, tas kaut ko izsaka arī par mūsu izglītības sistēmu. Es apsveicu kopā ar skolotājiem un skolēniem arī visu mūsu izglītības sistēmu. Te jāsaka, ka mēs, protams, nedrīkstam apstāties un teikt, ka esam sasnieguši labu līmeni un vairāk reformas nav vajadzīgas, bet katrā ziņā mums ir jānovērtē, ko mēs pasaulē patiešām esam sasnieguši," piebilda Valsts prezidents.

Viņš pateicās visiem skolēniem un skolotājiem, kuri ir guvuši panākumus, kas nav nejauši un kas ir zināšanu rezultāts.

"Es augsti novērtēju mūsu izglītības sistēmu, kas ir spējusi radīt panākumus, un es vēlu jums, visiem līdzdalībniekiem, labus panākumus turpmāk - gan skolās, gan ārpus skolas, gan pēc skolas," piebilda Levits.