Maksātnespējas administratorei piemēro 10 750 eiro sodu

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, apsūdzētā laikā no 2012.gada līdz 2017.gada no maksātnespējīgās fiziskas personas saņēma naudas līdzekļus vairāk kā 6000 eiro apmērā. Daļu no saņemtajiem naudas līdzekļiem, proti, vismaz 4300 eiro administratore nenovirzīja kreditoru prasījumu segšanai, bet viņai uzticētos naudas līdzekļus piesavinājās.

Minētā maksātnespējas procesa administratore ar tiesas nolēmumu atcelta no amata pienākumu pildīšanas un viņai uzlikts par pienākumu desmit dienu laikā nodot dokumentus un mantu, jaunieceltajam administratoram.

Pretēji tiesas nolēmumā noteiktajam maksātnespējas procesa administratore nepildīja tiesas nolēmumu un nenodeva jaunajam maksātnespējas procesa administratoram savā rīcībā esošos dokumentus un mantu.

Persona atzīta par vainīgu un viņai piemērots 10 750 eiro sods.

Spriedumu vēl var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.