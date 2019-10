Valsts kontroles revīzijā secināts, ka gandrīz 5500 pensionāru ar invaliditāti vairākus gadus tiek kavēta pensiju izmaksa pilnā apmērā, jo valsts iestāžu nekvalitatīvas savstarpējās sadarbības dēļ netiek automātiski piemēroti nodokļu atvieglojumi. Tāpēc VID paredzēts veikt iekšējo kontroli, lai nepieļautu līdzīgu kļūdu atkārtošanos nākotnē.

VID skaidroja, ka Saeima 2017.gada 22.novembrī pieņēma grozījumus likumā Par iedzīvotāju ienākuma n32odokli, nosakot, ka VID ir jāsniedz pensiju izmaksātājam tā rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātājiem, kas algas nodokļu grāmatiņu nav iesnieguši citiem izmaksātājiem, un informāciju par atvieglojumiem par apgādājamajiem un papildus atvieglojumiem.

Ņemot vērā, ka minētie grozījumi, kuri stājās spēkā ar 2018.gada 1.janvāri, tika pieņemti tikai 2017.gada 22.novembrī, tad VID tehniskā risinājuma izstrādei, lai nodrošinātu automātisku informācijas nodošanu pensijas izmaksātājiem, atlika salīdzinoši īss laiks. Tādējādi VID nebija iespējas šo informāciju nosūtīt pensiju izmaksātājiem ar 2018.gada 1.janvāri. Vienlaikus VID informēja, ka VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātājiem, kas algas nodokļu grāmatiņu nav iesnieguši citiem izmaksātājiem, un informācija par atvieglojumiem par apgādājamajiem un papildus atvieglojumiem 2018.gada 2.februārī tika nosūtīta pensiju izmaksātājiem.

VSAA, pamatojoties uz saņemto informāciju no VID, veic pensiju pārrēķinu no taksācijas gada sākuma, tādējādi nodrošinot, ka pensionāriem atbilstoši nodokļu atvieglojumi tiktu piemēroti no grozījumu likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktā datuma.

Papildus VID norādīja, ka dienests veiks monitoringu, vai visi pensionāri ir saņēmuši sev pienākošos nodokļu atvieglojumus par 2018.gadu un vajadzības gadījumā aicinās personas iesniegt gada ienākumu deklarācijas.

Tāpat Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka pērn gandrīz 70 500 nodokļu maksātāju savlaicīgi nesaņēma iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumus tādēļ, ka VID neizmanto tā rīcībā esošo informāciju. Šo cilvēku mēneša ienākumi samazinājās vidēji par 25 eiro tikai tādēļ vien, ka viņi VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) nebija fiksējuši atzīmi par savu vienīgo ienākuma gūšanas vietu.

Attiecībā uz automātisku galvenās ienākuma gūšanas norādīšanu elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā personām ar vienīgo darba vietu, kuras nav pensionāri, VID norādīja, ka dienests neatbalsta šādu risinājumu.

VID informēja, ka, lai veiktu šādas darbības, ir vajadzīgi grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo tajā ir noteiktas tiesības tikai pašam nodokļu maksātājam, nevis VID, izvēlēties piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus, un tikai pašam nodokļu maksātājam ir zināmi prognozējamie gada ienākumi. Tas var radīt jaunas nodokļa piemaksas pienākumus fiziskajām personām, brīdināja VID.

Saistībā ar 2018.gada 1.janvārī ieviesto VID prognozēto neapliekamo minimumu, progresīvo nodokļa likmi un gada diferencēto neapliekamo minimumu piemērošanu ir būtiski palielinājies nodokļu maksātāju skaits, kuriem par 2018.gadu ir obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarāciju, aprēķinot nodokli un to iemaksājot valsts budžetā. Jau tagad par 2018.gadu vairāk nekā 199 000 personu veidojas nodokļa piemaksa vairāk nekā 46 miljonu eiro apmērā.

VID ir veicis analīzi par Valsts kontroles norādītajām 70 486 personām, kurām algas nodokļa grāmatiņa nebija iesniegta vienīgajā ienākumu gūšanas vietā, un secinājis, ka līdz revīzijas noslēgumam 43 327 nodokļu maksātāji no iepriekš minētajiem jau ir iesnieguši gada ienākumu deklarāciju un saņēmuši (aprēķinājuši) iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu 13 924 323 eiro, kas radusies nenorādot vienīgo ienākumu gūšanas vietu savā algas nodokļu grāmatiņā. Tādejādi pagaidām tikai 27 160 nodokļu maksātāji (šo iespēju persona var izmantot trīs gadu laikā) nav izmantojuši iespēju iesniegt gada ienākumu deklarāciju un atgūt iespējamo pārmaksu 6 936 474 eiro apmērā.

Jau ziņots, ka līdzīgi kā 2016.gada revīzijā, arī tikko publiskotajā revīzijā Valsts kontrole atklāja, ka vismaz 5486 pensionāri ar invaliditāti 2018.gadā nesaņēma tiem pienākošos pensiju pilnā apmērā. Vidēji samazinājums bija 7,4 eiro mēnesī, jo pensijas aprēķinā VSAA nepiemēroja IIN atvieglojumu par invaliditāti.

Minētās personas 2018.gadā pārmaksāto IIN varēs atgūt, tikai iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Lai arī Saeima 2017.gada beigās steidzamības kārtā grozīja likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, VID un VSAA tā arī nav spējuši nodrošināt, lai pensiju aprēķinā VSAA katru mēnesi pareizi piemērotu nodokļu atvieglojumus un pensionāri attiecīgi ik mēnesi saņemtu vairāk naudas uz rokas.

Tāpat pārbaudēs Valsts kontrole secinājusi, ka VID neizmanto tā rīcībā esošo informāciju. Tādēļ 2018.gadā vismaz 70 486 personas nesaņēma tām pienākošos IIN atvieglojumus un prognozēto neapliekamo minimumu.

Minētās personas 2018.gadā pārmaksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli 20,8 miljonu eiro apmērā, kuru varēs atgūt, tikai iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.